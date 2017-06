Djevojčica im je objasnila da se zove Celine, želi biti nova Celine Dion, ali i da će pjevati upravo - Celine Dion i njen singl "My Heart Will Go On".

Preslatka devetogodišnja Celine Tum oduševila je žiri showa "America's Got Talent". Svojom neposrednošću nasmijala je žiri i prije nego što je pokazala svoj talent. Djevojčica im je objasnila da se zove Celine, želi biti nova Celine Dion, ali i da će pjevati upravo - Celine Dion i njen singl "My Heart Will Go On".

Neodoljiva djevojčica šarmirala je žiri svojom duhovitošću, no kad je zapjevala, zaista ih je oduševila talentom. Članove žirije digla je na noge, a svoju mamu je rasplakala.