Ne možemo vjerovati što vidimo. Pogledajte, nećete vidjeti ništa bolje cijeli dan. Kladimo se.

Kad kažemo 'ostat ćete bez teksta', onda to stvarno mislimo. Ova curica toliko je talentirana da vas ostavlja u nevjerici, a potom izaziva pravo oduševljenje. Naime, 12-godišnja Darci stigla je u show "America's Got Talent" kako bi pokazala žiriju svoju vještinu. Curica se bavi trbuhozborstvom, no ono što je iznenadilo jest činjenica da je ona uspjela fascinantno otpjevati singl "Summertime", pritom praktički ne otvarajući usta.

Članovi žirija ostali su u šoku, čekavši kraj izvedbe. Svi članovi žirija, uključujući i strogog Simona Cowella, ustali su se simpatičnoj djevojčici, a Mel B nije mogla sakriti svoje oduševljenje. Kada je shvatila kako su ljudi reagirali, počela je plakati, a potom ju je Mel B do kraja 'uništila' pritisnuvši 'zlatni buzzer'. "Topiš mi srce. Pokušavam opisati koliko si briljantna", rekla je Mel, a potom pritisla gumb. U ekstazi se curici pridružila i mama te voditeljica showa Tyra Banks.