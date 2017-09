Cara Mund diplomirala je na sveučilištu Brown na Rhode Islandu, a trenirala je nekoliko ljeta sa svjetski poznatom skupinom Rockettes.

Ljepotica sa završenim prestižnim fakultetom usto i državna prvakinja u plesu iz Sjeverne Dakote okrunjena je za Miss Amerike u nedjelju, postavši tako prvom natjecateljicom iz te savezne države koja je pobijedila na gotovo sto godina starom natjecanju.

Cara Mund iz Bismarka u Sjevernoj Dakoti diplomirala je na sveučilištu Brown na Rhode Islandu, a trenirala je nekoliko ljeta sa svjetski poznatom skupinom Rockettes. Dvadesettrogodišnja Mund bila je jedna od 51 sudionice koje predstavljaju 50 američkih saveznih država i distrikt Kolumbiju.

Mund je na natjecanju izvela jazz dance uz "The Way You Make me Feel". U nizu pitanja i odgovora, Mund je za nedavno povlačenje SAD-a iz pariškoga klimatskog sporazuma rekla da je to "loša odluka". "Vjerujete li u klimatske promjene ili ne, morate sudjelovati", dodala je.

Pobjednica natjecanja dobiva šestoznamenkastu svotu, plaćaju joj se jednogodišnji troškovi te dobiva plaćenu školarinu tijekom godine dana u visini 50.000 američkih dolara. (Hina)