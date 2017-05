Nova Miss Amerike, Kara McCullough, podijelila je američku javnost izjavom kako je zdravstvena skrb privilegij, a ne pravo svakog građanina.

Kara McCullough je također znanstvenica u Državnoj nuklearnoj regulatornoj komisiji, a izjava koju je dala tijekom subotnjeg natjecanja u Las Vegasu ne prestaje intrigirati korisnike društvenih mreža.

Ono što mnogi smatraju spornim je McCullooughin stav da nezaposleni građani nemaju pravu na zdravstvenu zaštitu. "Kao zaposlenica državne tvrtke, imam zdravstvenu zaštitu. Da biste imali zdravstvenu zaštitu, morate imati posao, i zato se zalažem za poticanje takvog sistema kako bi se otvarala nova radna mjesta i time omogućila zdravstvena zaštita za sve Amerikance diljem svijeta", pojasnila je misica.

Neki komentari na Twitteru otkrili su razočaranje lijepom Karom. "Kara McCullooughin je bila moj favorit, no, više, ne nakon tog odgovora. Svatko ima pravo na zdravstvenu zaštitu", napisao je korisnik Twittera Charlsley Carey.

Ali je misica pronašla i svoje istomišljenike. "Miss Amerike lijepa je iznutra i izvana. Zdravstvena skrb nije pravo. Ona košta i netko za nju mora platiti. Svatko bi trebao platiti svoju", zaključio je jedan korisnik Twittera.

Dang I wanted Miss D.C to win but I'm sorry affordable health care is not a privilege. Health care should be a human right! #MissUSA