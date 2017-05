Nakon što je u Izraelu grubo odgurnula njegovu ruku dok su napuštali avion, Melania Trump i u Italiji je na sličan način opet odbila primiti supruga za ruku.

Već se dugo da naslutiti da brak Melanie i Donalda Trumpa nije baš najbajniji. Njezini postupci u posljednje vrijeme sve više govore da to možda stvarno i je tako.

Nakon što je u Izraelu grubo odgurnula njegovu ruku dok su napuštali avion, Melania Trump i u Italiji je na sličan način opet odbila primiti supruga za ruku.Supružnici su u utorak sletjeli u Rim u sklopu svoje inozemne turneje, a odmah po izlasku iz aviona uslijedila je još jedna neobična situacija koja je užarila društvene mreže.

Naime, Donald je svoju suprugu ponovno pokušao primiti za ruku, no ona je ne mareći na njega u tom trenutku krenula popraviti frizuru. Sve je ispalo vrlo nezgodno, a Donald je uspio izvući situaciju tako što je ruku stavio iza Melanijinih leđa. Ipak, na Twitteru su opet počele šale na račun Trumpovih. "Melanijino ne u opuštenom izadanju. Pokret "ne diraj me" je još na snazi", "Opet je to učinila" i "Uvjerena sam da treba našu pomoć kako bi pobjegla", samo su neki od komentara koji su osvanuli na Twitteru.

Melania Trump with the casual 'NOPE. Still not touching you' move.



pic.twitter.com/Hp1Kf0VXuu — Nerdy Wonka (@NerdyWonka) May 23, 2017



I'm convinced Melania Trump needs our help to escape. — Jannamarie (@jeveuxreveiller) May 24, 2017