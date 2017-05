Ns Twitteru se pojavila još jedna snimka koja dokazuje da u braku Donalda i Melanije Trump zaista ne cvjetaju ruže.

Sumnja se da nešto ozbiljno nije u redu s brakom Melanije i Donalda Trumpa, a to pokazuje i video nastao u Izraelu, odmah nakon slijetanja američkog predsjedničkog para.

Dok su šetali od zrakoplova do svojih domaćina, Donald je Melaniju pokušao uhvatiti za ruku, međutim Melania ga je grubo odgurnula i ozbiljna lica nastavila hodati iza njega. Snimka je preplavila društvene mreže.

Je li Melania u tom trenutku pomislila da nitko neće vidjeti što je napravila ili joj naprosto nije stalo, predmet je spekulacije, no dojam koji odaju je nedvojben - daleko su od sretnog para, tumače svjetski mediji.

"Melanija točno zna što je napravila i zna da su sve kamere uprte u njih u javnosti. Ne sudim. I ona je već umorna od njega", glasio je jedan od komentara na Twitteru. "Jadna Melania. Ni ja ne bih htjela njega primiti za ruku. Mislim da ovo nije sretan brak", zaključila je jedna korisnica.

It appears First Lady Melania Trump slaps away Pres. Trump's hand as he reaches to hold it while on tarmac in Israel pic.twitter.com/rWsYlrEJeS — Niraj Warikoo (@nwarikoo) 22. svibnja 2017.



Poor #MELANIATRUMP . I would not want to take his hand either. Not a happy marriage, I suspect. #trump https://t.co/aGPky79Ull — Matrixity (@Matrixity) May 22, 2017