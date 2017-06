"Žena, majka, kraljica" - tako splitsku glazbenu divu Zoricu Kondžu opisuje Ante Nikolić iz klape Cambi.

"Ja kad pjevam, ne mislim ni na šta. Samo se osluškujem, samo mi duša radi. U posebnom sam svijetu. Suprug mi na bini uvijek čuva leđa. Kad je Joško uz mene najbolje se osjećam. Manja je trema i sigurnija sam", kaže Zorica Kondža.

"Što da kažem o njoj privatno - "žena, majka, kraljica" je naša Zorica", kaže Ante Nikolić iz klape Cambi. Baš poput klape Cambi, i Zorica je nedavno proslavila 30 godina samostalne karijere. Iako je na glazbenoj sceni još od kraja 70-ih, splitska pjevačica i danas čuva i pazi svoj raskošan glas. Svoju je karijeru uspješno uskladila s privatnim životom, ulogom supruge i majke trojice sinova. Iako je proputovala cijeli svijet, nije joj žao što je čak tri puta odbila priliku za inozemnom karijerom.

"Da me sad pita onaj koji me zvao prije 30 godina da potpišem ugovor, sad bi ga potpisala. Ranije nisam pristala iz nekih okolnosti, imala sam 22 godine. Tad niste znali donijet pravu odluku, ali bez obzira na sve šta se dogodilo do danas nije mi žao", dodaje Zorica. I dok je Zorica sasvim sretna i zadovoljna životom u Splitu, Clapa Cambi je gotovo svoju dalamatinsku adresu zamijenila jednom na drugom kontinentu. Osim što se, kako sama kaže, najsigurnije osjeća kada je njezin suprug s njom na pozornici, nedavno je s uspješnim glazbenikom i skladateljem Joškom Banovom proslavila 30. godišnjicu braka.

"Imali smo 30 godina braka. Baš smo zaključili da sam jedina koja je 30 godina na estradi s jednim čovjekom. Nemam osjećaj da je prošlo 30 godina. Stalno se istražujemo, upoznajemo. Ljubav je presudna, ali mislim da je sreća da se bavimo istim poslom, imamo razumijevanja jedno za drugo. Drži me na oku, a i ja njega. Treba mala doza sebičnosti i svojatanja, tolerancija je jako bitna između nas", zaključila je Zorica.