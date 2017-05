S karijerom duljom od 30 godina, kažu da je Zorica Kondža najbolje sačuvana tajna hrvatskog popa.

Više od 30 godina Zorica Kondža je jedan od najprepoznatljivijih glasova ovih prostora. Ovog puta u emisiji "Petkom s Petkom" sudjelovala je Zorica Kondža.

"Uopće mi nije padalo na pamet da ću jednog dana čuti svoj glas na radiju ili da ću se vidjeti negdje na televiziji. To je meni bio svemir", kaže pjevačica Zorica Kondža.

Nakon karijere u grupi "Stijene" krenula je u solo karijeru koja traje više od 30 godina. "Ja sam baš osoba koja zna stati na loptu", dodaje Zorica.

Tri puta joj se pružila prilika napraviti inozemnu karijeru, no Zorica je to odbila. "Netko bi ubio za to", poručuje pjevačica. I privatnu sreću pronašla je u glazbi udavši se za maestra Joška Banova.

"Upoznali smo se, zaljubili i evo danas smo 30 godina zajedno", dodaje Zorica. Njezin je glas njezino najjače oružje, a stabilna karijera uzor svim mladim pjevačicama. Objavljen je također i live album s jubilarnog koncerta u Lisinskom koji se održao 2015. godine povodom 30 godina karijere te je nominiran za Porin.

"Iskreno ću reći da sam se nadala da ću dobiti jer su moje kolege dosta dugo pričale o tom koncertu i eto nisam ga dobila, ali ćemo zato morat ponovit koncert", kaže slavna pjevačica. Zorica će 14. lipnja na Šalati biti gošća na koncertu klabe Cambi.

"Obradili smo neke pjesme koje ja isto pjevam, bit će to jedinstvena prilika i sigurno ćete izaći zadovoljni s tog koncerta", poručuje Zorica.

