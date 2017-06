Jasmin Stavros, Mladen Grdović i Zlatko Pejaković 3 su mušketira. Zajedničkim snagama ujedinili su se u glazbeni projekt koji jamči dobru zabavu.

Prije otprilike 3 mjeseca - Jasmin Stavros, Mladen Grdović i Zlatko Pejaković postali su 3 mušketira. Nije riječ o holivudskom blockbusteru, već o receptu za izvrsnu zabavu.

"Ovo je jedan dobar spoj, dugogodišnjih pjevača, svi smo dugogodišnji prijatelji već 40-tak godina. S obzirom da smo cijeli život ka braća evo napokon i troje mušketira", kaže Mladen Grdović

Na njihovim koncertima vrijeme kao da stane što nije ni čudno jer je svatko od njih u svojim karijerama iznjedrio bezbroj hitova pa se dogode i rekordi."Sedam sati je trajao koncert u komadu, to se slučajno tako dogodilo, to je bio naš prvi zajednički koncert i stvarno bilo je fenomenalno", kaže Stavros.

Uz dobru pjesmu uvijek ima mjesta i za dobru šalu, a gdje se nađu ova tri mušketira, zabava je garantirana u svakom smislu. "Uvijek ima nekih spletki, uvijek netko nekome nešto napravi i uvijek netko nekoga iznenadi. Ali se nikad nitko na nikoga ne naljuti. Stvarno funkcioniramo fenomenalno i daj Bože da to traje što duže", govori Stavros.

Tri mušketira uskoro ulaze u studio i prvi put spajaju svoje glasove. Snima se njihova himna. „Imat ćemo zajedničku pjesmu. Za početak i kraj. Tako da se možemo svi trojica pojaviti na bini i zajedno otpjevati. Bit će to lijepa pjesma", ističu mušketiri. Veseli trio kaže - čeka ih dugo radno ljeto, ali mu se vesele jer će ga provesti onako kako najbolje znaju - pjevajući.

Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.