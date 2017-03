Nakon Tri kralja, na scenu stupaju Tri Mušketira. Ovog puta snage su udružili Zadar, Split i Osijek. Zašto s Grdovićem i Stavrosom više ne nastupa Dražen Zečić, tko je novo pojačanje i što je spreman napraviti za okladu, Mušketiri su otkrili za IN magazin.

''Na jednom roštilju smo bili slučajno, ovako smo se našli sasvim spontano, pričali smo o svemu i svačemu'', kazao je Jasmin Stavros koji kreće u glazbenu suradnju s kolegama Mladenom Grdovićem i Zlatkom Pejakovićem.

Iako su prijatelji puna četiri desetljeća, ideja o suradnji javila se tek nedavno. ''Ja ne znam otkad smo mi već prijatelji, kao što kaže moj unuk, ajde, dida, imitiraj vuka, auuuuu, jako jako dugo'', otkrio je Zlatko Pejaković.

Projekt Tri kralja, u kojem su sudjelovali Stavros i Grdović, ali u kombinaciji sa Zečićem, također je ostvario zapažen uspjeh.

''Nakon toga smo se najnormalnije rastali kao prijatelji, popili piće i dan danas smo mi jako dobri prijatelji, to je stvarno, nikad nikakvih problema nije bilo među nama'', kazao je Stavros, a Grdović nadodao. ''Mi nismo tu da se dokazujemo tko je bolji nego smo mi tu došli prijateljski''.

''A ne smatramo mi da je Zlatko čisti kontinentalac, on je pobjeđivao na Splitskom festivalu puno, puno puta. Ali je ideja da mi napravimo jednu zajedničku pjesmu, to je varijanta'', otkrio je Jasmin Stavros.

Najavljuju pregršt dobre zabave, a za publiku imaju i koristan savjet. ''Naši koncerti će trajati sigurno blizu četiri sata, tako da se publika mora dobro pripremiti da što prije ide na wc tako da ne mora ići tri puta'', u šali je kazao Grdović.

Mladen nam je otkrio i kako je on najveći sportaš u grupi, Zlatko najbolji kuhar, a Jasmin uvjerljivo najbolji ribar. Tri različita karaktera i tri različita glazbena izričaja zahtijevaju i sasvim različite stajlinge, no dečki će nesumnjivo zabaviti sve one koji će se naći na njihovim zajedničkim koncertima.

