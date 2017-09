Popularna pjevačica se u maniri holivudskih zvijezda oglasila putem agenta za medije, dok violončelist mudro šuti.

Nakon dvije i pol godine ljubavi pukla je veza Jelene Rozge i Stjepana Hausera. Kraj ljubavi odmah je proglašen prekidom godine. Popularna pjevačica se u maniri holivudskih zvijezda oglasila putem agenta za medije, dok violončelist mudro šuti. Istražili smo što je pošlo po zlu i ima li istine u traču da je ova ljubav bila samo marketinški trik.

"To je zapravo bio i pomalo neočekivan prekid jer se činilo da je sve bajno, zajedno na ljetovanju, provodili romantične trenutke kojima su se hvalili na društvenim mrežama stoga možemo reći da je bilo neočekivano i iznenadno", kaže novinarka DNEVNIK.hr-a Mia Buva.

Dodala je Mia i da je Jelena napravila dobar potez kada se o prekidu oglasila putem svog predstavnika za medije. "Time je stala na kraj svim naklapanjima koja bi bila u slučaju da se nije oglasila".

I dok se o razlozima tek nagađa, postoje mnogi koji su od početka bili uvjereni kako je njihova veza samo marketinški trik. "Takva nagađanja postoje otkako su oni obznanili da su zajedno, ali odnos je trajao dvije godine pa bi bilo suludo reći da je sve bila samo farsa", zaključuje Buva. Što još znamo o prekidu godine, pogledajte u prilogu IN magazina.

Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.