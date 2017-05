Što je zajedničko oskarovki Merly Streep, Halidu Bešliću i Jasminu Stavrosu? S boljim polovicama veže ih ljubav još iz mladih dana, koja traje gotovo 40 godina.

Unatoč velikom broju razvoda, i dalje postoje oni brakovi koji su stabilni i čvrsti, u kojima su supružnici zaljubljeni kao prvog dana.

Patrick Duffy, poznatiji kao Bobby iz kultne serije Dallas, u sretnom je braku sa suprugom gotovo 50 godina. Desetak godina manje, odnosno, 40-ak godina, u skladnom je braku i naš legendarni Halid Bešlić. Nakon kratkog poznanstva svoju je Sejdu u šali pitao hoće li se udati za njega, a ona je pristala.

"Ja sam ti malo staromodan tip, znaš. Ja sam se jednom oženio, nemam se namjeru više puta ženit. I kad dođe do krize ja to prebrodim, znači sporazum, kompromis i idemo dalje. A već su takve godine da nas ne može napast ništa, osim da umremo zajedno", kaže pjevač Halid Bešlić.

U dobru i zlu, i tako već 40 godina, vole se i Jasmin Stavros i njegova Žarka. Ne samo da se vole, već su bili i drugi put na obnovi bračnih zavjeta.

"Ja mislim da bez žene ne bih mogao, izgubio bih se totalno", kaže pjevač Jasmin Stavros.

Bez supruge bi bio izgubljen i Mate Bulić, koji je svoju Zdravku upoznao još u osnovnoj školi. Proslavili su srebrni pir, kao krunu braka ističu svoje dvije kćeri, a postao je i djed.

"Ja uvijek kažem da žene drže tri čoška u svakoj obitelji. Mi moramo biti korektni i iskreni, formula je samo razumijevanje i poštovanje", kaže pjevač Mate Bulić.

I dok je našim glazbenicima brak svetinja, u Hollywoodu su dugi i sretni brakovi rijetki. Oskarovka Meryl Streep rekla je sudbonosno "da" Donu Gummeru nakon svega šest mjeseci veze. Zajedno su već dugih 40 godina.

U zdravlju i bolesti, dok ih smrt ne rastavi, izrekli su Tom Hanks i supruga Rita Wilson kada su se vjenčali prije 30 godina. Prošli su i bolne trenutke nakon što je Riti dijagnosticiran rak dojke i nakon što je prošla dvostruku mastektomiju. Cijelo vrijeme je, unatoč svojim glumačkim angažmanima, Tom bio uz nju. Bračnu sreću pronašao je i oskarovac Jeff Bridges, kada je davne 1977. godine oženio svoju Susan.

Da pravu ljubav katkad treba i pogurati, dokaz je naša operna pjevačica Sandra Bagarić, čija je ljubav, također, započela u školskim klupama, doduše, onim fakultetskim. Sandra se na prvi pogled zaljubila u svojeg profesora Darka Domitrovića. Proslavili su nedavno srebrni pir, a ako dođe do obnove zavjeta, ona očekuje da ovog puta suprug zaprosi nju jer je prvi put to učinila upravo ona.

"Čim sam ga ugledala znala sam da je on moja srodna duša", kaže pjevačica Sandra Bagarić.

Iako formula za uspješan brak ne postoji, možemo zaključiti da je važno ne dopustiti da ljubav postane navika. I nadati se da svaki lonac na kraju nađe svoj poklopac.

