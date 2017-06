Iako je prošlo godinu dana otkad je Ivana Plechinger objavila svoj književni prvijenac, interes javnosti ne jenjava.

I godinu dana nakon što je književni prvijenac Ivane Plechinger ugledao svjetlo dana, pohvale i riječi ohrabrenja dolaze sa svih strana. Retke koje je napisala kako bi pokušala zaliječiti svoju ranjenu dušu nakon preživljenog moždanog udara i gubitka obaju roditelja, mnogima su postali lijek i inspiracija kako najveću tugu pretvoriti u radost.

"Kad nešto nastane iz takve tuge u kojoj sam ja bila tada, i kad iz te tuge može niknuti toliko radosti, onda možeš biti samo počašćen na svemu što se s tom knjigom događa", kaže Ivana Plechinger za IN Magazin. Ivanu su prozvali hrvatskom kombinacijom čuvenih Louise Hay i Oprah. Ne čudi stoga da se na Ivaninim promocijama uvijek traži mjesto više.

"Najčitanije hrvatsko izdanje na što sam jako ponosna. Ja sam fizički od jeseni do sada stigla obići 60-70 knjižnica što je i velika čast i velika stvar, a meni sjajna prilika da se susretnem oči u oči sa čitateljima", dodaje Ivana.

S njezinih promocija ljudi se kući vraćaju napunjeni velikom količinom pozitivne energije. Oni koji su dotad bili uvjereni da nade nema, odjednom imaju volju za životom. "Posebno me se dojmio jedan susret u Varaždinu nakon koje sam poslije suze ronila. Nakon tog mog predavanja gospođa od preko 90 godina kaže nemam pitanje, nego samo želim zahvaliti. Ja imam više od 90 godina, a uspjela sam toliko večeras načiti od vas. Hvala vam", kaže Ivana.

Hrvatska je Ivani ubrzo postala premala za sve one kojima bi voljela pomoći i promijeniti život nabolje. Kako je granice ne bi sputavale, pokrenula je svoj Youtube kanal. Svake srijede na njemu nesebično dijeli svoje savjete, uistinu vrijedne širenja.

"Zbog tog Youtube kanala meni u Koprivnicu na promociju dođe dvoje ljudi i kaže: "Mi smo si prije dva mjeseca rezervirali ovaj termin, uzeli smo si godišnji i iz Švicarske smo došli ovdje da Vas slušamo", otkriva Ivana.

I dok većina djece, osobito teenagera, rijetko posluša savjete svojih roditelja, Ivanin stariji sin, s kojim je nedavno otplesala maturalni ples, ponosno ih propagira svojim vršnjacima. "On kaže, mama kad ja propagiram ono o čemu ti pišeš, znaš kako me cure slušaju i grle me poslije. Tako da on ubire plodove mog rada", ponosna je Ivana.

I u najgoroj nesreći, otkrila je Ivana na vlastitom primjeru, ako je iskoristiš na pravi način, krije se dobitak. Treba naučiti živjeti sada i ovdje, u zahvalnosti i ljubavi, a ne u strahu. "Nikad niste vidjeli depresivnu bebu. Ne postoji depresivna beba. Ne postoji beba koja s pogleda u ogledalo i kaže, joj kako sam se zdebljala od Uskrsa, nema toga. Dakle, mi djecu naučimo da strahuju, prenosimo im svoje strahove koje su nama prenosili naši roditelji. A zapravo smo svi na ovaj svijet došli zato da se radujemo, da širimo radost", zaključila je Ivana. Ne zaboravimo, baš kako kaže naslov Ivanine knjige: Ono što ostaje, uvijek ljubav je!

