Iako im je pobjeda na prošlogodišnjem Supertalentu izmakla za dlaku, Transform Crew osvojio je srca publike.

Plesna skupina Transform Crew koja ima više od 600 članova, ruši predrasude o plesu kao životnom pozivu. Kažu da svoje snove ostvaruju svaki dan. A za trenutak koji će posebno pamtiti, zaslužan je Mislav Čavajda. "Posebno ćemo pamtiti definitivno zlatni gumb koji smo dobili na audiciji, znači to je nekakav osjećaj koji je wow, samo pet natjecatelja iz cijele Hrvatske dobiju taj zlatni gumb i to je fenomenalno", kaže Davor Ćiković iz Transform Crewa. Davor je ples otkrio s 13 godina. Očarala ga je reportaža o breakdancerima, pa je spakirao kovčega i iz rodne Rijeke došao u Zagreb. "U dogovoru, naravno, sa svojim roditeljima koji su me podržavali u apsolutno svemu, došao sam tu u Zagreb, počeo plesati, brzo sam se počeo profesionalno baviti plesom, znači da sam počeo od toga zarađivati", kaže Davor.

"Ja sam se s plesom srela isto negdje krajem osnovne škole, s 14, 15 godina. I onda je to sve krenulo lagano i rekreativno. Nisam odmah odlučila da će ples biti moj poziv nego sam paralelno i studirala, završila faks i radila u struci, ali nekako sam ples uvijek držala uz sebe i nisam ga puštala", kaže Ivana Rončević iz Transform Crewa. Bilo je, priznaje Ivana, pomalo čudno ostaviti redovan posao i posvetiti se nečemu što mnogi doživljavaju kao hobi. "Možda ljudi to ne smatraju dovoljno ozbiljnim i možda se sretneš, naravno, s nekim pitanjima kad ćeš naći pravi posao i tako nekakve stvari, ali meni to nije predstavljalo neki problem nego me više zabavljalo jer sam znala da imam najbolji posao na svijetu i da sam sretna svake minute na njemu i ako to izgleda kao da se igram, to je odlično, dapače", dodaje Ivana.

A za ples, ma koliko vam to čudno zvučalo, tvrde ovi iskusni plesači, talent nije najvažnija stvar na svijetu. Naime, za sve one koji smatraju da imaju dvije lijeve noge: bez brige, naučiti plesati može i netko tko nema nimalo ritma. A kao potvrda da se trud i rad itekako isplate svakako je upravo osvojeno drugo mjesto na Supertalentu nakon kojeg su krenuli ostvarivati svoje snove. "Pa evo mi smo se nedavno vratili sa svjetskog natjecanja, tamo smo već četvrtu godinu za redom prijavljivali svoje koreografije za to natjecanje, i četvrtu godinu za redom su one ušle u top 20 najboljih koreografija natjecanja, a to se inače bira između deset tisuća koreografija iz cijelog svjetskog turnira. I onda smo osvojili među tih top 20, treće mjesto", dodaje Ivana. "Svake nedjelje dovodimo nekog stranog poznatog plesača, stvarno svjetski poznatog, ovdje u naš studio, tako da nama i svima ostalima koji to žele vodi jedan trening", dodaje Davor.

Stoga, za sve one koji se dvoume bi li se pojavili na audicijama koje su trenutačno u tijeku, Transform Crew ima vrlo jasnu poruku: "Svakako bi preporučili svima da se prijave, da se okušaju u nekakvom novom izazovu zato što može donijeti samo pozitivna iskustva. I tolika količina talenata na jednom mjestu može biti samo pozitivna, tako da apsolutno da, prijavite se svi", zaključila je Ivana. Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.