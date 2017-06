Ovog se vikenda Petar Grašo družio sa svojim Splićanima, a ovih se dana pjevač priprema i za veliki koncert naziva ''Filmska glazba pod zvijezdama''.

Petar Grašo se ovih dana priprema za veliki koncert naziva ''Filmska glazba pod zvijezdama''. Prošlo je više od 3 godine otkako je nasutupao u splitskim klubovima, a sudeći po mnogobrojnoj publici - Splićani su jedva dočekali da mogu zaplesati uz Grašine uspješnice.



"Imam neko strahopoštovanje prema svom gradu i trudim se i inače ne biti dosadan gost - nastupati relativno rijetko, da i meni i publici bude zanimljivo. Ali ono što me beskrajno raduje vidim da je stvarno krcato i da se moj grad i ja volimo i dalje i to je jedino bitno", kaže pjevač Petar Grašo.



Mnogobrojna publika pjevala je s markantnim dalmatincem u glas, a prvi redovi kao i uobičajeno bili su rezervirani za dame. "To je stvarno lijepo vidjet. Lijepo je kad u publici ima dosta žena jer one brzo oslobađaju emociju i tu se atmosfera stvara, a gdje su dobre žene onda dolaze i muškarci da ih - što mi kažemo u splitu "kuvaju" - i onda ima duplo ljudi. Tako da je u svakom segmentu prekrasno da ima dosta ženske publike i stvarno sam sretan", dodaje Grašo.

Grašu čeka dugo radno ljeto, no za početak gostovat će na projektu "Filmska glazba pod zvijezdama". "To je nešto što je meni vrlo interesantno, volim filmsku glazbu, volim te songove iz filma. I sam sam bio sudionik jednog takvog slučaja kada sam napisao pjesmuza crtani filam Šegrta Hlapića.napraviti mali show ali naravno uzpravi koncert za dušu na visokom nivou", izjavio je Grašo Ne skriva da je veliki ljubitelj filmova, no ipak postoje neki žanrovi koje jednostavno ne može pogledati."Ne volim horore, zato šta jednostavno nisu moj žanr. Volim dobar triler pogledat recimo, volim dobre krimiće, ali i serije.u zadnje vrijeme, sad otkrivam neke starije", dodaje Grašo.

Zagrebačka arena ga očekuje 25. studenog gdje će proslaviti 20 godina od svog prvog albuma, no prije ovog velikog koncerta, deveti mjesec će mu biti za punjenje baterija. A za izdržati sve nastupe, Petar kaže da mu uvelike pomaže tjelovježba, jer napominje, zdrav duh u zdravom tijelu.



"Volim trčati i bavim se sportom, poprilično često, koliko god mi vrijeme dozvoli. S godinama bih u principu svi trebali što zbog zdravlja, što zbog izgleda, ali mislim da se čovjek bolje osjeća kad vidi da izgleda dobro", zaključio je slavni pjevač.

