Mustafa Nadarević, Senad Bašić i Moamer Kasumović zaželjeli su se vratiti u kazalište pa su pripremili predstavu. Dobro poznata ekipa ima novi as u rukavu!

Nakon što su serijom "Lud, zbunjen, normalan" osvojili regiju, trojac iz serije to planira napraviti i predstavom "Sjajni momci". Uoči početka njihove velike hrvatske turneje, otkrili su koga je majka tješila da ima i drugih zanata, koja je tajna bosanskog humora te još ponešto o ljubavi i starosti. Mustafa Nadarević, Senad Bašić i Moamer Kasumović zaželjeli su se vratiti u kazalište.

Nadarević se tom prilikom prisjetio svojih početaka. Bili su, kaže, grozni. "Ja sam prvu dramsku ulogu igrao Lorencaca u HNK, i tako je to bilo grozno da je moja rođena mama rekla: Sine, ima i nekih drugih zanata". "Nekako nam je valjda trebalo poslije devet godina rada na seriji, a postali smo i veliki prijatelji, bilo je logično da napravimo predstavu zajedno", dodao je Nadarević. Kasumović dodaje da je publiku zaista teško nasmijati i ubosti dobar štos, a Senad dodaje da se oni vole rugati sami sebi.

"Imamo veliku turneju po Hrvatskoj, skoro 30 predstava, i toplog srca pozivamo da dođete, da nas pogledate i da uživate zajedno i smijete se s nama", poziva Kasumović. "Mislim da krećemo sa Rijekom. To je grad gdje sam završio gimnaziju. Samo naviru sjećanja, uspomene, bure, usne ispucane od juga i bure i od poljubaca", zaključuje Nadarević.

