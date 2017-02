Legendarni glumac Mustafa Nadarević unatoč tome što će uskoro navršiti 74 godine ne miruje. Nadarević radi punom parom, a nedavno se pridružio i glumačkoj ekipi filma "General" kojeg režira Antun Vrdoljak. U jednom od rijetkih intervjua glumac, kojeg pamtimo i po ulozi Izeta u seriji "Lud, zbunjen, normalan", otkrio je zašto je pristao glumiti u filmu koji ima namjeru razotkriti tajne Domovinskog rata.

"Antun Vrdoljak voli raditi sa mnom, ali i ja s njim pa me je angažirao i na ovom filmu. On ima 85 godina i mislim da je red da se družimo zajedno zbog našeg iskrenog prijateljstva, koje je trajalo sve ove godine. Zbog predstave “Sjajni momci”, ne mogu stići na snimanja pa oni tako prilagode neke scene meni kako bih mogao doći i odraditi svoj dio posla. Vrdoljak me kupio kada je rekao da mu je ovo posljednji posao, iako mu ne vjerujem, jer je žilav i jak, ne predaje se lako", kazao je Nadarević za Dnevni avaz.

Osvrnuo se i na serijal "Lud, zbunjen, normalan" koji mu je donio regionalnu popularnost. "Lijepo je bilo dok je trajalo, ali moram priznati da je bilo i dosta naporno. Dok smo snimali serijal sprijateljio sam se s dosta ljudi. S druge strane, projekt je doživio veliki uspjeh i naravno da ću u svojoj glumačkoj biografiji u vrh staviti ulogu Izeta Fazlinovića", napominje Mustafa Nadarević koji unatoč godinama i zdravstvenim problemima o mirovini ne razmišlja.

"Sretan sam što mogu hodati, borim se da pobijedim bolest, ne dam na sebe. Predstava koju trenutno igram mi ne da mira, jer ne samo da je na prostoru bivše Jugoslavije hit, nego nas traže i u drugim zemljama, Kanadi, Australiji, Švicarskoj, Njemačkoj... Malo mi je teže putovati, ali što ću. Vodim se onom "Bolje je raditi nego ne raditi", kaže glumac i dodaje kako vjeruje da je upravo u radu njegov spas. Svoj impresivan život uskoro planira pretočiti i u knjigu.