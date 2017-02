Novopečena majkaKristina Bradač otkrila nam je kako se nosi s prvim mjesecima majčinstva, dok je Mirela Holy priznala da će njezina knjiga podići pravu buru na političkoj sceni. Poznate smo dame sreli na otvaranju jednog sasvim drugačijeg kina u Zagrebu.

"Ovo mi je prvi javni izlazak tako da malo mi je i čudno. Pa je, teško mi se odvajat, nisam još dugo, po pola sata, sat vremena, danas ću možda malo duže", priča Kristina Bradač. Novopečena mama uživa u upoznavanju svoje toliko dugo iščekivane bebe. "Sad sam super, malo sam na početku bila uplašena, imala sam takvu tremu od nje, ali sad smo se opustile i stvarno uživamo. Moram alarm navijati da se budim da je hranim dok ne dobije na kilaži. Teško je svaki put kad taj alarm zazvoni, ali čim nju vidim, ma to je slatka muka", kaže Bradač.

A Mirela Holy progovorila je o svojoj knjizi, koja izaziva pravu buru u javnosti. "Nekako se stvara dojam da je knjiga jako skandalozna i tračerska, knjiga je jako edukativna, ali vjerujem da se mnogima neće svidjeti zato što će se osjetiti pogođenima, ali ako će utjecati na političku kulturu kod nas ja ću biti zadovoljna", priča Holy. A motiv za ogoliti političare do kraja, crno na bijelo zaista je jednostavan. "Pa zašto što sam luda vjerojatno", zaključuje Holy.

