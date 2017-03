I prije nego što je objavljena, knjiga Mirele Holy izazvala je nevjerojatno zanimanje javnosti. Bivša političarka otkrila je raskalašeni život hrvatskih političara. Raskrinkala je saborske zastupnike koji šmrču kokain i progovorila o licemjernim preljubnicima. U ekskluzivnom intervjuu za IN magazin otkrila je je li njena knjiga zapravo osveta.

"Sve ono što piše u knjizi ja sam govorila dok sam bila u politici i javno, ja ne bih rekla da se radi o osveti, radi se više o mom pokušaju da edukativno djeluje prema društu, ali bih željela napomenuti i da se ja nikad nisam kitila s kršćanskim ili katoličkim moralom, i govorila da sam zagovornica okretanja drugog obraza. Ja sam više za ono starozavjetno - tko tebe kamenom, ti njega granitnim blokom, odnosno - oko za oko, zub za zub", kaže Holy.

Upitana je li točno oni što je u knjizi napisala, referirajući se na tragove bijelog ispod nosa političara. "Sve što sam napisala u knjizi je istina. Moja intencija nije da ja te ljude izložim osudi javnosti, zbog toga ne koristim njihova imena, jer na kraju mene boli đon šmrče li netko kokain ili ne. Smatram da je to potpuno nebitno i da je to privatna stvar te osobe. Ja smatram da je to tužno jer su ti ljudi ovisnici. Nije to stvar kojom bi se ja trebala baviti. Međutim, izrazito me smeta kad se osobe koje šmrču kokain žestoko protive legalizaciji marihuane, smatram da je to odvratno licemjerje".

Političar mora biti osoba koja govori, radi i misli isto. A to se, priznaje, u pravilu - ne događa. Kao primjer za to u knjizi se navodi konzervativna političaka koja je živjela u izvanbračnoj zajednici s oženjenim muškarcem. Iako se stvarna imena ne spominju, Zorana Milanovića čak i iz isječaka knjige vrlo je jednostavno prepoznati. Kaže kako mu je zahvalna jer je on snažno utjecao na to da se profilira kao političarka. Nada se da će knjiga biti edukativna prvenstveno za građane. Smatra da bi političari trebali biti najbolji u društvu. A podjednako kritična kao prema drugima, je i prema samoj sebi. "Na kraju krajeva, niti ja nisam savršena osoba za politiku, ja sam previše tvrdoglava, nisam spremna na kompromise, što nije dobro. Dakle, morate biti spremni na kompromiste u politici, ali ne smijete napraviti jedan kompromis previše", zaključuje Holy.

