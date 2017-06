Bivša Miss Hrvatske Maja Cvjetković početkom rujna očekuje bebu za koju je već odabrala ime. Iako je u visokoj trudnoći, Maja je poletna i kaže - osjeća se odlično.

Bivša Miss Hrvatske Maja Cvjetković nedavno je uplovila u bračnu luku, a početkom rujna očekuje bebu za koju je već odabrala ime. 9. rujna najiščekivaniji je dan u životu bivše Miss Hrvatske Maje Cvjetković. Tada će na svijet ova tridesetogodišnjakinja donijeti svoju prvu bebu. "Curica je, za sad je Vita, mislim da će tako i ostati. Ja sam spremna postati majka, zasad uživam u trudnoći, mislim da ću jednako toliko, ako ne i više, uživati u majčinstvu", kaže Maja Cvjetković. Nedavno je pozirala u kupaćem kostimu i pokazala da izgleda fantastično. Udebljala se svega nekoliko kilograma. Budućim trudnicama savjetuje da ne pretjeruju u zabrinutosti i da ne budu sebi liječnice.

Iako danas u potpunosti uživa u trudnoći, vesela je i poletna, na početku trudnoće nije bilo tako. Zbog komplikacija je provela mjesec dana u bolnici pa je njezina zabrinutost i sljedećih mjeseci bila opravdana.

"Te ne čujem bebu, te ne mrda se, pa googlam, pa čitam, pa zovem, sad sam se već nekako smirila, ali na početku mi je to bilo stvarno drugo stanje, bila sam malo istraumatizirana", dodaje Maja. Prije desetak dana udala se za svojeg zaručnika hotelijera Andriju Kevića. Na svoje je prezime dodala i Kević, no na titulu supruge još se nije naviknula. "Iskreno, to mi je još uvijek malo neobično, naviknut ću se. To je jednostavno samo nekakva formalnost, živimo zajedno preko tri godine pa mi to ne igra neku veliku ulogu", kaže Maja. Iako ih dijeli 20 godina razlike, Maja kaže da su idealan par. Koji ju je to detalj osvojio? "Pa nema tu jedan detalj, tu je jako puno detalja, da je jedan detalj, ne bi bili zajedno, on je kompletna osoba kakva se meni sviđa", dodaje Maja.

Lijepa trudnica sjela je i u žiri izbora ljepote. Mlađahnim kolegicama, kandidatkinjama za titulu Miss Šibensko-kninske županije nije savjetovala ništa jer, kaže, nema tu pomoći, ili jesi za pozornicu ili nisi. "U principu trebale bi biti opuštene što je nemoguće, trebale bi biti nasmijane i vesele istinski što je nemoguće, znači osmijeh je tu umjetni. To su sve neki savjeti koje je najlakše reći sa strane, ali kad se pojaviš na pozornici gdje su sve oči uprte u tebe jednostavno se osjećaš drugačije, teško je biti opušten", zaključila je Maja. Budući da je do termina porođaja dijeli nešto više od dva mjeseca, Maji će ovo ljeto biti najtoplije i najsretnije dosad.