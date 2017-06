Nastavlja se potraga na novom najljepšom Hrvaticom. U borbu za titulu Miss Hrvatske 2017. ulazi i izabrana Miss Šibensko-kninske županije Antea Lea Luketa.

Ako je suditi prema Izboru Miss Hrvatske, najljepše su Hrvatice u Šibensko-kninskoj županiji. Naime, upravo iz te županije dolazi najviše pobjednica izbora Miss Hrvatske. Sinoć je izabrana i nova ljepotica koja će ovu županiju predstavljati na nacionalnom izboru krajem rujna. Novoizabrana Miss je, među ostalim, za IN Magazin otkrila što bi promijenila estetskim zahvatom. "Imam 21 godinu, dolazim iz Šibenika. Trenirala sam ritmičku gimnastiku, sada sam u tom istom sportu sutkinja i trenerica u klubu te studentica Kineziološkog fakulteta", kaže novoizabrana Miss Šibensko-kninske županije Antea Lea Luketa.

Sportski nastrojena ljepotica očarala je suce u stručnom žiriju, no ipak više uživa kada je ona u ulozi sutkinje u ritmičkoj gimnastici. "U ulozi sutkinje trebate biti strogi, ali kada god vas djeca pogledaju trebate se nasmijati da budu sigurni i da ih ne pojede trema. Zato smo mi tu kao i trenerice da im pomognemo, da budemo pedagozi prije svega", dodaje Antea Lea. Upravo iz Šibensko-kninske županije dolazi najveći broj pobjednica izbora Miss Hrvatske. Među njima je i Maja Spahija kojoj ruže cvjetaju na apsolutno svim poljima u životu. "Za izgled mogu zahvaliti svojim roditeljima, za to nisam ja zaslužna. U karijeri sam uporna strašno, volim učiti nove stvari, volim se zauzeti za sebe, a ljubav, eto, imala sam sreće", kaže kroz smijeh Maja Spahija. Prije jedanaest godina najljepšom je Hrvaticom proglašena Vodičanka Ivana Ergić. Javnost je tad bila šokirana prvom domaćom misicom s kratkom kosom.

"A tad sam bila i obrijana na nulu pa je ona još malo i narasla. Rekla sam, ''Ljiljo, šta ću ja tu, ja nemam kosu, nisam ja za to. Iničemu i nitko se nije nadao, ni cure me nisu doživljavale kao nekakvu konkurenciju. Zapravo mi je bilo super, nisam ništa očekivala", kaže Ivana Ergić . Ivana je u dugogodišnjoj vezi s, a priznaje da joj biološki sat sve jače kuca tika-tak! "Kako vrijeme odmiče, i sve moje, i sestra i kolegice, sve su već trudne ili su rodile pa ja sad već gledam na sat i gledam kad ću, i odgađam, pa za jedno dvije godine sam isplanirala", dodaje Ivana.

Što je isplanirala kako pobijediti na finalnom izboru za Miss Hrvatske,nam nije otkrila, no sasvim otvoreno priznaje što bi korigirala kod plastičnog kirurga. "Pa. Prije mi je to bio možda mali kompleks, ali sada s vrimenom me stvarno nije briga. Ali ako se netko korigira, stvarno nemam ništa protiv, ako netko voli, zašto ne", dodaje Antea Lea. Najveća joj je podrška, kaže,. Svi joj kažu da je lijepa na mamu! "Dobro, hvala na komplimentu. Ni druga polovina nije loša. Dakle, tata je vrlo zgodan. Tamnoputa je na tatu, porijeklo vuče iz Primoštena, i mješavina mame iz Zagorja, svašta, cijela je Hrvatska tu udrobljena", kaže Anteina mama. Možda je to dobitna kombinacija za osvajanje krune najljepše, a sve potencijalne udvarače upozoravamo! "Moje je srce zauzeto, dečko mi je iz Splita. Znači, nikakvi udvarači ne dolaze u obzir", kaže Antea Lea. Lijepa će se Antea s jošiz cijele Hrvatske za titulu Miss Hrvatske boriti krajem rujna u Istri.

Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.