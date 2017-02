Kupanje u ledenoj vodi, snimanje ljetnih kadrova na niskim temperaturama, ciglom razbijena glava i još mnogo toga. Nije lako biti pjevač. Jeste li se ikad zapitali u što se sve moraju upustiti za potrebe snimanja videospotova? ''Kada smo Lana i ja snimali ''Od najboljih najgori'', onda je u toj strastvenoj sceni, ona mene gurnula u zid. To je bilo tako sve oronulo i grozno da je meni baš onaj bovan jedan ogroman pao na glavu i raskrvario me'', otkrio je Luka Nižetić za IN Magazin. ''Bila je isto jedna situacija, ja sam cijeli spot bio bez majice, a to je bila baš prava pravcata zima, najgora. Vani je bio minus, morao sam ući u kadu, a voda je bila nula, to je bilo strašno'', prisjetio se pjevač.

Tako je i snimanju najnovijeg spota, Luka Nižetić još jednom osjetio navalu adrenalina, kad se sasvim slučajno našao u prilično neugodnoj situaciji. ''Morali smo voziti u suprotnom smjeru da bi auto koji nas snima bio pored nas. Bili smo dosta blizu ovom drugom autu'', otkrila je studentica Ana Klaudija Štilinović. ''I onda sam ja u toj suprotnoj traci vozio kao da je sve prilagođeno. Svijet je stao, sve je prilagođeno našem malom snimanju i svi to znaju koji tu prolaze'', kazao je Luka. Automobil iz suprotnog smjera su, srećom, izbjegli, no Lukin slobodni duh često ga je dovodio u neprilike. ''Imao sam tri potresa mozga u životu zbog svoje slobodoumnosti'', kazao je Nižetić i dodao kako je uvijek bio veselo i radoznalo dijete. ''Takav sam zapravo i danas. Nisam baš dijete, ali možda i jesam'', kazao je.

No u videospotu je ulogu djevojke slobodnog duha ovog puta preuzela 22-godišnja studentica Ana. ''Ja sam inače, kako kažu, štreber. Rješavam sve u roku, trudim se sve napraviti po PS-u, ali zato mi se jako sviđa, malo za promjenu'', priznala je Ana. ''Ona zapravo vodi cijelu priču i manipulira sa mnom. Zapravo, ona je ušla u moj auto nepozvana i odvela me u noć. Ma šalim se, odvela me u avanturu života'', kazao je Luka. Luka je na sceni poznat kao modni kameleon pa gotovo za svaki spot promijeni stajling.

''Sve to ja volim. I kad sam u suknji i kad sam gol'', priznao je Luka koji uživa biti gol.

''Emi, mojo menadžerici nikako ne leži to, ali ona mene poštuje kao čovjeka, prijatelja i umjetnika i mora shvatiti da je meni golom najugodnije u životu'', otkrio je Luka. Kaže, Hrvati vole biti goli. ''Oni se prave da se srame, a nitko se ne srami, svi vole biti goli'', kazao je Luka koji se ošišao pred kamerama. ''Ja sam horoskopski lav, a horoskopski lav je opsjednut sa svojom grivom, tako da ne volim ni kad me ljudi diraju po kosi i svaka dlaka mora biti na svom mjestu. Čak ni svom frizeru ne dam da mi radi frizuru'', priznao je Luka. A onda je došao i taj trenutak. Luka se ošišao.''Bilo me jako strah, ali mislim da je super ispalo. Ja sam jako zadovoljan'', kazao je Luka.

Što je još otkrio, pogledajte u prilogu IN magazina. IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.