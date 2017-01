Nova godina za Mariah Carey počela je katastrofom. Postala je glavna tema medija i društvenih mreža. Naime, njezin će novogodišnji nastup ostati upamćen po velikoj blamaži, neuspjelim playbackom. Iako katkad pomogne, playback često zadaje prave muke.

"Postoji mogućnost da se žena nije čula, da je bila dogovorena druga pjesma. Ljudima to sve izgleda jednostavno preko televizije, ali ovako preko televizije je to kompliciranije nego kako izgleda", kaže Edo Drakulić iz Mejaša.

Gubila se u vlastitom tekstu pa se njezino otvaranje usta nije podudaralo s playbackom. Ljutita i pomalo uplašena željela je i otići.



"Bio sam pri telki i vidio sam. Sve me to skupa zabavljalo. Kao i većinu", kaže Denis Dumančić. Glasnogovornica pjevačice poručila je da je Mariah produkcija to podvalila. A zbog gafa je navodno otpustila i dugogodišnje suradnike.





"Ne razumijemo zbog čega takva parada. Često se zna dogoditi da produkcija nije na nivou pa su izvođači prisiljeni pjevati i svirati na playback", kažu Mejaši.

Isto se dogodilo i Adele, ali i Beyonce na inauguraciji Baracka Obame. A događalo se, naravno, i našim glazbenicima.

Jedan dio pjesme zaboravio je i Miroslav Škoro, Draženu Zečiću je pak svojedobno na jednom festivalu bio pušten playback grupe Baruni. No nekad je playback bio jedino rješenje.

"Tijekom 90-ih to je bilo vrlo popularno u Hrvatskoj. I za vrijeme rata kad nije bilo baš prilike za nastup bendova da sviraju u živo i moram reći da zaista neki etablirani već u to vrijeme su se povukli sa scene jer nisu prihvaćali tu varijantu, ali mi smo bend koji je tada nastajao i htjeli smo se pokazati publici u bilo kojem obliku. Tako da smo mi odradili tih par nekih nastupa, ali nam nije to odgovaralo", napominje Dumančić.

Veće glavobolje od playbacka našim glazbenicima zapravo zadaje matrica. Preskakala je matrica sve u šesnaest i u slučaju Pamele Ramljak. Zato kaže da će radije izabrati playback nego još jednom isto prolaziti.





"Jednom nam se dogodilo u live emisiji da je preskočio CD i vratio se 10 sekundi unaprijed i onda je opet došao do tog mjesta i opet se vratio. Mi smo se smijale na bini, ljudi su pljeskali, ne možeš tu ništa", kaže Pamela.

Sličnih problema imao je i Luka Nižetić. "To kad preskoči, to ti ne znaš šta se dogodilo. Koliko se ti glupo osjećaš. Ti si totalna budaletina. Tako si glup, tako jedva čekaš otići s tog mjesta i sve poslati sve kvragu. To je prestrašno", kaže Luka. No njihovi vjerni obožavatelji sve će im oprostiti dok god ih energijom ostavljaju bez daha.

Više pogledajte u prilogu In magazina.