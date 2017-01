Doček Nove godine na newyorškom Times Squareu, na kojem se okupilo gotovo milijun ljudi, protekao je bez incidenta zahvaljujući jakim mjerama sigurnosti, ako se zanemari mali gaf pop ikone Mariah Carey.

Gradonačelnik Bill de Blasio i glavni tajnik UN-a u odlasku Ban Ki-moon pokrenuli su tradicionalno spuštanje pet tona teške kristalne kugle kojom su ispraćene posljednje sekunde Stare godine. Potom je na pozornicu stupila Mariah Carey kako bi pjesmom pozdravila Novu godinu, u sklopu televizijskog showa Dick Clark's New Year's Rocking' Eve, no nastup nažalost nije bio besprijekoran.

Carey je usred jedne pjesme prestala pjevati na playback jer se dogodila tehnička pogreška. Pogubila se u tekstu tako da je na trenutke bilo jasno da u pozadini ide jedan tekst, a Mariah pjeva drugi. Prvo je bila zbunjena, a zatim se ljutito okrenula u namjeri da siđe s pozornice. No,onda je slegnula ramenima i ispričala se. Čak je dobacila publici da dovrše pjesmu umjesto nje i činilo se kao da je na rubu suza.

Njezin gaf ubrzo se proširio društvenim mrežama.

Even Milli Vanilli is embarrassed by Mariah Carey's debacle. pic.twitter.com/8179cHu7jA

"Sranja se događaju", komentirala je kasnije na Twitteru. "Nazdravljam još tračeva u novinama u 2017."

Shit happens Have a happy and healthy new year everybody! Here's to making more headlines in 2017 pic.twitter.com/0Td8se57jr