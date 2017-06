Teška bolest danas je iza spisateljice Josipe Pavičić koja je o svemu progovrila u autobiografskom romanu "Šest milimetara".

Svu bol i bitku do pobjede nad karcinomom dojke, Josipa Pavičić odlučila je pretočiti u autobiografski roman "Šest milimetara". Kvržica od šest milimetara u potpunosti joj je okrenula život naglavačke, ali ne samo njoj nego i njezinim najbližima. Autorica knjige otkriva kako su vijest prihvatila njezina djeca te koliko je bolest utjecala na njezin, sada već bivši brak.

"Šest milimetara zvuči tako malo, a u stvari je dovoljno da iz temelja uzdrma nečiji život. Moj život je iz temelja promijenjen upravo zbog tih 6 milimetara", govori Josipa Pavičić za IN magazin. Pretakanje boli i tuge u riječi bilo je za Josipu neka vrsta terapije. Knjigu je Josipa posvetila djeci, ali i prerano preminuloj prijateljici Ivani Popović.

"U ovih nekoliko godina otkako sam ušla u taj svijet kažem mojim prijateljicama da smo mi žene iz karcinomskog kluba. Izgubila sam jako puno prijateljica, a još sam uvijek jako emotivna kad se sjetim Ivane. Sretna sam što sam njezine posljednje tjedne provela uz nju. Kuhala je štogod je htjela. Jako je voljela moju hranu i ostavila mi je jako puno lijepih misli", kaže Josipa.

Spisateljica je još jednom progovorila i o dvostrukoj mastektomiji kojoj se podvrgnula. "To je naprosto bila moja odluka jer sam iz svih mišljenja onkologa zaključila da je za mene najveća i najbolja zaštita da to napravim, a time bih izbjegla i zračenje. Tako da sam se odlučila na mastektomiju, oprostila se od mojih grudi i od onog što sam mogla učiniti. To je bila najveća zaštita", kaže Josipa uz koju je cijelo vrijeme bio i sada već bivši suprug.

"Bio je divan i velika podrška. To je nešto na čemu si cijeli život zahvalan. Činjenica je da sam se ja kompletno promijenila i zapravo sam shvatila da su te teške bolesti razlog pucanja i najčvršćih veza", otkrila je Josipa.

