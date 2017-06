U jednom razdoblju života, kada je profesionalni reket objesila o klin, Iva se okušala u drugim poslovima koji nisu završili bajno, no predaja je u njezinom životu nepoznata riječ.

Iva Majoli najbolja je hrvatska tenisačica. Prisjetili smo se dana njezine najveće slave, ali i onih ne tako lijepih trenutaka u životu. Kako je riješila probleme, što joj je najveća životna motivacija te koliko je dugo birala haljinu za Oscare Iva jeotkrila za IN Magazin. "Znala sam da igram dobro i da mogu dogurati daleko. Kad je završio taj zadnji poen, bacila sam reket i mislim da sam tek nakon nekog vremena shvatila što sam napravila i da se taj san ostvario", kaže Iva Majoli. O osvajanju Grand Slama sanjaju sve tenisačice, rijetke su one koje ga i osvoje, a Iva je i dalje naša jedina tenisačica kojoj je to pošlo za rukom. 20 godina je nitko nije skinuo s trona, a put do naslova nije bio lak. Stasala je uz zlatnu generaciju tenisačica čiji su životi bili zanimljivi paparazzima. Punile su žute stranice, a zadržati hladnu glavu na terenu, uz takav pritisak, mogu samo rijetki.

"Teško je. Tenis je okrutan sport kao i svaki drugi ako nisi fokusiran. Svako želi pobjedu, pogotovo kad si u vrhu i nisu dozvoljeni nikakvi kiksevi. Pritisak je ogroman. Tenis je individualan sport i uglavnom si usamljen u hotelskoj sobi koliko god to izgleda glamurozno", dodaje Iva. I danas je jako angažirana u svijetu tenisa, a ima i svoju nasljednicu. Malena je Mia krenula maminim stopama i već sad se govori da je zaista talentirana. No, samo talent nije dovoljan, a mama Iva pomalo strahuje od pubertetskih godina kada se prioriteti lako pobrkaju."Puno je teže jer im je sve dostupno, svi su na internetu. Mi to nismo imali, poslao bi SMS, ali danas su toliko okupirani time da je to najteže kod tih generacija i tu pokušavam minimalizirat stvari", kaže Iva. U jednom razdoblju života, kada je profesionalni reket objesila o klin, Iva se okušala u drugim poslovima koji nisu završili bajno, no predaja je u njezinom životu nepoznata riječ.

"Puno nas proba različite stvari, što je normalno. Puno puta se dogodi da to nije ono što si htio, ali po meni je sve to život. Mislim da nitko nema samo uspone. Ja sam pozitivna osoba i mislim da za sve ima dva rješenja i tako učim i svoje dijete", izjavila je Iva. U maniri pravog borca probleme je riješila, a osim tenisa voli pogledati dobru utakmicu pa je nedavno otišla na finale Lige prvaka. "Ne pratim našu ligu, ali volim pogledati dobru utakmicu", dodaje Iva. Premda okrutan i težak, svijet sporta je ipak katkad obojen glamurom. Crveni tepisi Ivi nisu strani, a onaj oskarovski ima posebnu draž. Za razliku od brojnih žena, njoj nije bio problem odabrati haljinu. "Mislim da je to više ovima koji dobivaju Oscare, koji su nominirani. Upoznala sam puno glumaca tijekom godina. DiCaprio je zanimljiv, mislim da je nevjerojatan glumac", kaže Iva. Kada je privatni život u pitanju, Iva je zatvorena knjiga. Intervjui koje daje prava su rijetkost, pa moramo priznati da je bilo pravo zadovoljstvo razgovarati s našom najboljom tenisačicom.

