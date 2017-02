Naša najbolja tenisačica svih vremena Iva Majoli priprema se za veliko slavlje. Naime, u lipnju će obilježiti dvadeset godina od legendarne pobjede na Roland Garrosu, kojom se upisala u povijest svjetskog tenisa.

"Kad je došao taj dan finala imala sam najveću tremu u životu. U tom zagrijavanju prvih pet minuta mogu reći da lopticu nisam vidjela i mislila sam kako će ovo izgledat ako i meč krene tako. Jednostavno tresla sam se. Ali kad je sve krenulo uspjela sam se fokusirati na lopticu i odigrala vjerojatno najbolji meč karijere", kaže Iva Majoli za In magazin.

Tenis još uvijek rado igra. A tu ljubav je prenijela i na svoju kćerkicu Miju. "Za Miju su rekli da je izraziti talent za tenis. Minimalno ju treniram, više to rade brat i tata", kaže Iva. Na pitanje želi joj profesionalnu karijeru, jedna od naših ponajboljih tenisačica odgovara: "Dalek je put pred njom i puno još žganaca mora pojesti da bi nešto napravila, ali ona to voli i želi, a ja joj jedino u tome mogu biti podrška".

Tijekom teniske karijere Iva je stekla i prijatelje za cijeli život."Martina Hingis je jedna od tenisačica s kojima se redovito čujem, a odrasla sam i s Anom Kurnikovom. Nju možda uspijem u lipnju dovesti na turnir na Bolu, Bol Open", kaže Iva.O privatnom životu gotovo i ne priča, a kako kaže, o sebi ni ne čita u novinama."To je tabu. To preskačem i ne obazirem se previše na to", priznaje Iva.

