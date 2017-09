Našoj je novinarki Heidi Klum otkrila čemu se najviše veseli te da je moguće moderno se odjenuti, a da pritom ne potrošite mnogo.

A sada vas vodimo u New York, gdje je slavna manekenka Heidi Klum, u suradnji s trgovačkim lancem Lidl, predstavila veselu modnu kolekciju. Od ponedjeljka će se prodavati u 10 tisuća trgovina, pa tako i u Hrvatskoj. Našoj je novinarki Heidi otkrila čemu se najviše veseli te da je moguće moderno se odjenuti, a da pritom ne potrošite mnogo.

"To sam i željela, "let's Wow" s mojim novim komadima odjeće. "Must Have" je moja kožna jakna koja dolazi u dvije boje crnoj i smeđoj i od prave je kože. Kada pogledate u moje odijelo, moj cijeli izgled, moj "špageti" topić, jaknica, hlaće, cipele, to sve na meni košta manje od 60 dolara", kaže Klum.

Moda, kaže Heidi, ne mora biti skupa. "Moguće je, moda ne mora biti skupa, puno puta je to zbog imena branda ili dizajneri ne proizvode toliko puno komada odjeće pa je stoga i cijena puno veća", dodaje manekenka. Što je još otkrila i kako izgleda njena kolekcija za Lidl, pogledajte u prilogu IN magazina.