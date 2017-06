Gibonni će u listopadu održati veliki koncert u zagrebačkoj Areni.

Naš slavni pjevač Gibonni će u listopadu održati koncert u zagrebačkoj Areni, a to je najavio intimnijim nastupom pred samo stotinu najvjernijih obožavatelja. Za IN Magazin je otkrio je što mu znači popularnost, u čemu se ogleda njegova praznovjernost te zašto u svojoj djeci prepoznaje sebe. Iako je navikao puniti velike dvorane, skromniji, ali emotivni koncerti za Gibonnija imaju svoj draž.

"Mali koncert je kao da kuhaš doma za ekipu pa otkriješ iz čista mira da je netko vegetarijanac pa je lako reagirati, naći sira u frižideru pa malo se pomoći s time", kaže Gibonni.

Veliki koncerti su poput svadbi, nastavlja Gibo. Nemaju toliku mogućnost improvizacije, ali su zato ambiciozan korak. Takav će biti i onaj 21. listopada kada će se ovaj glazbenik popeti na pozornicu zagrebačke Arene.

"Pazim da mi datum bude neparan. Sve što sam radio je bilo neparno. Ne znam objasnit. I ne treba jer je praznovjerje samo po sebi suludo", dodaje Gibonni. Gibo se, kaže, sa svojom glazbenom obitelji, kako naziva svoje suradnike, uvijek trudio visoko podizati ljestvicu. I čini mu se kako su svaki put uspjeli. Drugačije neće biti ni na koncertu u Areni.

"Ovaj put smo zamislili stvarno nešto nedostižno pa ćemo dati sve od sebe da to prođe. Ja mislim da će stvarno biti posebno", rekao je Gibonni. Trud, nepresušna kreativnost i osjećajnost samo su dio razloga zašto ga poklonici njegovih stihova cijene. A najveći kompliment mu je, kaže, što su svih ovih godina još uvijek uz njega. Upravo su pjesme, smatra Gibonni, one koje ostaju. O sebi, kao o predmetu popularnosti, ne razmišlja.

"Ja sam tu samo futrola, pjesme su bitne. Ja bi čak izdržao bez problema da sam uspio naći nekog pjevača koji bi to donio s hrabrošću. Otpjevat sve one pjesme koje su bile moje. Mogao bi izdržat da ja stojim doma i da to netko drugi pjeva", dodaje Gibo. Na pisanje, možda zvuči pretenciozno, ali je istinito, kaže, gleda kao na samoiscjeljivanje.

"Forma da napišeš pjesmu ti dozvoljava da budeš iskreniji. Pošto sam ja ipak dijete Dalmacije. Kod nas je prisutan taj macho mentalitet i nisu ljudi baš da će ti zakukat, kroz pjesmu je dozvoljeno", kaže slavni pjevač.

Ego i kreativnost u njegovim očima nisu spojive. Uostalom, da ne ostavlja ego ispred vrata ne bi bilo nekih od njemu najdražih suradnji - onih s Oliverom i Urbanom koje smatra prijateljima te onih s Dinom Dvornikom za koje kaže kako su bile pravi lunapark. Uz prijatelje, Gibonni čvrsto stoji i uz svoju obitelj. A u djeci prepoznaje neke svoje karakteristike.

"Ne znam bi li to trebalo ispravljati ili ne, ali jako se vežu uz ljude", zaključio je Gibonni. To je dobra osobina, smatra ovaj kantautor. Pitanje je samo uz koga si vezan.

