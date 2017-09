Ovog su puta, kandidatkinje za Miss Hrvatske, uskočile u tradicionalne nošnje krajeva iz kojih dolaze. Otkrile su i kakve su domaćice te vide li se u kuhinji ili na čelu velike kompanije. Dobile su i zadatak otplesati kolo, no sve je završilo neslavno.

Ako pitate muškarce sklone tradiciji, običajima i etno detaljima, za njih bi raj izgledao sasvim drugačije. Prepun zanosnih ljepotica u narodnim nošnjama. No ovo nije san nego java. Finalistice izbora Miss Hrvatske pokazale su da izgledaju besprijekorno i zakopčane do grla - doslovno!

''Evo ja se osjećam malo smiješno jer sam prvi put u životu obukla narodnu nošnju! Ali jako slatko!'', kazala je Mia Planinić, dok se Nika Poljak nije snašla. ''Moram priznati da nije lako, jako me steže, ne mogu disati''.

Svaka u narodnoj nošnji kraja iz kojeg dolazi, došle su dati do znanja da nisu samo lijepe, nego i spremne držati tri kuta svojeg doma. Misice su priznale da znaju kuhati, pospremiti kuću ali i da ganjaju karijeru.

Pitamo se jesu li žene intrigantnije danas razgolićene i u minijaturnim krpicama ili su to bile nekada zapakirane od glave do pete!

''Slažem se. Mislim da žena jednako može biti sexy i u badiću i u ovakvoj nošnji'', smatra Paula Percač.

''Meni je uvijek privlačnije kada je misteriozna, kad je elegantna, graciozna, jer jedna žena koja je obučena u nešto šire uvijek te zanima što je ispod'', smatra pak Antonija Bucić.

A postoji još jedan dobar razlog zašto naše ljepotice žale što se dame i danas ne odijevaju ovako.

''Nisu se morale ni depilirati'', kroz smijeh je rekla Mia Planinić.

Požalile su nam se Missice da im besprijekoran izgled i beauty tretmani danas oduzimaju previše vremena.

''Nekih sat i pol samo depilacija, onda ako perete kosu, tuširanje traje sat i pol, to vam je već tri sata, a onda šminka još dva tri sata'', objasnile su Mia i Paula koje se natječu za Miss Hrvatske.

18 finalistica, a samo jedna kruna. Na čijoj će glavi zablistati, saznat ćemo 26. rujna.

