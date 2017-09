Finalistice izbora za Miss Hrvatske 2017. progovorile su o onome o čemu se ne priča često.

Koja će od 19 finalistica postati nova Miss Hrvatske!? Odgovor i opis djevojke koja će pobijediti sasvim je jednostavan, u teoriji! "Treba biti opuštena, treba biti svoja!", kaže Valentina Jackiv.

"Mora imati jako čvrst karakter kako bi se probila među svim tim ostalim djevojkama na izboru", dodaje Ivana Šignjar.

A jesu li spremne i za radikalnije pripreme za okršaj s vanserijskim ljepoticama na svjetskom izboru gdje su mnoge dorađene u operacijskim salama plastičnih kirurga. "Nije to za mene. Bojim se, plašljiva sam. Ne želim imati strano tijelo u svom tijeku", odvažna je Nika Poljak. Antea Lea Luketa pak bijeg od plastičnih kirurga opravdava činjenicama. "Čitala sam da muškarci vole djevojke s manjim grudima", ističe lijepa Miss Šibensko-kninske županije.

Do djevojaka je i bi li pristale na nemoralnu ponudu člana žirija da ih progura u finale u zamjenu za jednu noć u njegovoj hotelskoj sobi. "Da se prodaš za tako nešto, to mi je baš ponižavajuće za ženski rod i za tu djevojku koja bi to napravila", kaže Paula Percač.

No za pravu ljubav napravile bi sve. Evo kakav muškarac može osvojiti okrunjenu misicu. "Da bi me dečko privukao meni je najvažnije da je dečko zagonetan, da je on meni samozatajan, čak na taj način da ja njega moram otkrivati", kaže Marija Vujević.

"Meni se ne usude prilaziti mlađi dečki. Prilaze mi starija gospoda. Ja im na to kažem "gospodine, možete mi biti tata, ja se ispričavam", otkriva Nika Poljak. Čini se da je ove godine jaka konkurencija. Hoće li pobijediti vaša favoritkinja saznajte 26. rujna kada će se Izbor Miss Hrvatske održati u Biogradu na moru.

