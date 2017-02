Bivši francuski nogometaš Eric Cantona progovorio je na hrvatskom jeziku. Vježbao ga je čak nekoliko godina, a konačan proizvod možemo vidjeti u filmu Anka. ''Bila je to zaista lijepa avantura. Na početku sam gotovo poludio, ali na kraju je to bila lijepa avantura. Uostalom, počet ću glumiti na još jednom jeziku, na jeziku koji uopće ne znam, koji mi je također dalek kao hrvatski, a riječ je o kineskom'', otkrio je Eric Cantona za IN Magazin. S jezikom se mučio, no dojam je popravio boravak u Hrvatskoj. ''Obožavam Hrvatsku. Snimali smo na fantastičnim lokacijama, a snimanje je dobro prošlo jer je ekipa bila izvanredna. Bilo je predivno snimati na fantastičnim mjestima. Obožavam prirodu, a bili smo usred prirode. Dobro smo jeli, ljudi su srdačni'', otkrio je Cantona.

Nekadašnji ponajbolji nogometaš na svijetu i otac četvero djece, terene je ostavio prije 20 godina i posvetio se glumi. To mu je, kaže, bio san od malih nogu. ''Prije sam se radije izražavao sportom, a sada to činim glumom. Volim glumiti. Zapravo, mislim da je sve to pomalo nostalgija koju imam od djetinjstva, kad sam postao svjestan što želim raditi - oživljavati likove, priče o tim ljudima. Od pete, šeste godine. Nastavljam to, malo ovjekovječujem život'', kazao je Eric.

Talent, srčanost i temperament pratili su ga kao igrača, ali i sad kao glumca. U filmu Anka, Kralj Eric, kako su mu svojedobno tepali mediji, glumi grubijana dobrog srca, koji mu, kaže, uopće nije sličan. ''Uvijek sam ljubazan. Uvijek sam simpatičan prema svima. Osim toga, volim kad me poštuju, kao što ja poštujem druge'', priznao je Cantona. Uz Erika svoju prvu glavnu ulogu odigrala je 11-godišnja Cvita Viljac. Iako njezina mama Ecija Ojdanić ima nebrojene uloge, ova premijera bila je za nju posebna. ''Ovo mi je najiščekivanija premijera u mom životu, najuzbuđenija sam ikad!'', priznala je Ecija Ojdanić. Kad je stala na crveni tepih, svoje uzbuđenje nije skrivala ni Cvita. ''Bilo mi je super. Bilo je puno hodanja ali jako mi se svidjelo. Sviđa mi se to što smo radili na zelenom plakatu. To nikad nisam mislila da ću napraviti. Jako mi se sviđa i film i uloga'', kazala je Cvita Viljac koja je priznala kako joj se ne sviđa čuti svoj glas '' Ni vidjetI glumu, ali inače mi je film super'', kazala je Cvita. ''Čak sam ja nekad bila na sebe užasno ljuta jer samo joj to pustila tako nešto jako psihički i fizički zahtjevno. Međutim ona me tješila ja samo to htjela, ja sam sretna'', kazala je Ecija Ojdanić. Ovo je već treći film koji je Cvita snimila, a najviše savjeta dala joj je upravo mama. '' Ona je bila u izvrsnim rukama. Rekla sam joj da je gluma slušanje partnera'', kazala je Ecija Ojdanić.

Anka Brazilijanka nastala je prema djelu Mate Lovraka. Vilinski je to film koji govori o djeci, prijateljstvu i ljubavi. ''Jako zanimljiv film. Da postoji taj dio,ta priča koja se ne viđa tako često na hrvatskom filmu. Baš sam nekako ponosna'', kazala je glumica Anđela Ramljak. ''Mato Lovrak jedan od najboljih, ako ne i najbolji dječji pisac, hrvatske i cijele regije. Anka Brazilijanka je njegov najljepši roman, najčudniji, najzačudniji, najljepši za ekranizirat pun tih suptilnih osjećaja'', otkrio je redatelj Dejan Ačimović. Na ovom je filmu Aćimović radio godinama, zato ga ni teške ozljede nisu spriječile da dođe na premijeru. ''Udario me tramvaj, razbio me. Tu sam živ, zdrav. Hvala Bogu preživljavam. Moj prIjatelj doktor Đurđević lijepo me je sklepao, lijepo me sašio, sastavio. Injekciju si dam malo protiv bolova. Malo tableticu si dam'', kazao je Dejan.

Više pogledajte u prilogu IN Magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.