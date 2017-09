Glazbeni sastav Meritas ove godine slavi 20. godina postojanja.

Dvadeset godina - toliko traje glazbena priča benda Meritas. Igra slova imena Anite Valo i Meri Jaman, davne 1996. godine donijele su hrvatskoj glazbenoj sceni novi bend - Meritas. U 20 godina postojanja, Anita i Meri obojale su radijski i televizijski eter, te stvorile neke od najpoznatijih pjesama uz koje su odrastale generacije.

Svojih prvih 20 godina Meritas slavi izdavanjem Best Of albuma „Meritas 20“ koji se u prodaji nalazi u obliku CD-a no i gramofonske ploče a cijela priča dvadesetogodišnje obljetnice zaokružit će se u subotu, 28.10.2017., velikim koncertom u Zagrebu, u Tvornici kulture.

Meritas su u 20 godina izdale 6 albuma, potpisale glazbu za filmove i kazališne predstave, izdale album za djecu a iza sebe imaju i nekoliko nominacija te osvojenih nagrada Porin.

Best of Album „Meritas 20“ donosi 18 pjesama kao presjek karijere na kojem su se našle pjesme poput: Igra, Odjednom ti, Budim se, Umjesto isprike, no i neke novije poput Ova ljubav i Pričaj mi...One vas, poput memoarskih zapisa, vode kroz trenutke sačuvane od zaborava, i uvode u novo poglavlje koje se tek treba ispisati.

"Važnu dimenziju onome što je nastajalo kroz godine dajete svi vi koji ste se pronašli u našim pjesmama, a mi kao osjećamo da nešto naše, nama važno, uistinu ostavlja trag! - izjavile su Anita i Meri povodom novog albuma i koncerta.

Svi tragovi, ti trenuci 20godišnjeg stvaralaštva, kulminirat će 28.10 u Tvornici kulture, kada će Meritas proslaviti sve priče koje su utkale u svoje pjesme. Nakon dugo vremena Zagreb očekuje cjelovečernji koncert posvećen najljepšim trenucima odrastanja uz prepoznatljiv zvuk Meritas pjesama.