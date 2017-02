Sonus festival je i ove godine pustio u prodaju festivalske ulaznice po povlaštenoj cijeni za sve posjetitelje iz naše regije. Posjetitelji iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Albanije moći će plesati uz svjetsku kremu elektronske glazbe koja dolazi na prelijepu hrvatsku obalu na jedan od 10 najboljih techno festivala u svijetu, po prilagođenoj cijeni karte.

Tijekom 5 dana i 5 noći, između 20. i 24. kolovoza, neki od najpoznatijih internacionalnih igrača svjetske techno i house scene, doći će na otok Pag proslaviti peti rođendan Sonus festivala. Cijena festivalske ulaznice za posjetitelje iz EX YU regije iznosi 440 kn i moguće ju je kupiti putem Entrio online trgovine https://www.entrio.hr/event/sonus-festival-2017-3877 ili prodajnih mjesta https://www.entrio.hr/outlets .

Do početka festivala, organizatori nastavljaju party sezonu We Love Sound Zagreb partyja u klubu The Best Venue Hall. Slijedeći event je 31.03. i gostuju jedni od najvećih zvijezda današnje elektronske scene, Pan-Pot, te domaća podrška - Marina Karamarko i Andrea Ljekaj (FB event https://www.facebook.com/events/391999384519238/ ).

FULL LINE UP (Abecednim redom):

Adam Beyer - Adriatique - Andrea Ljekaj - Andrologic - Apollonia - Archie Hamilton - Binh - Chris Liebing - Dan Andrei - Dejan Milićević - Dorian Paic - Enzo Siragusa - Fabio Florido - Felver - Hito - Homeboy - Jackmaster - Jamie Jones - Janina - Jesse Calosso - Joey Daniel - Joseph Capriati - Josip Milković - Julia Govor - K.O.D (Cabanne & Lowris) - Karotte - Len Faki - Leon - Loco Dice - Luigi Madonna - Maceo Plex - Mano Le Tough - Marco Carola - Margaret Dygas - Mariano Mateljan - Marina Karamarko - Matador live - Meat - Monika Kruse - Nick Curly - Pan-Pot – Rhadoo - Ricardo Villalobos - Richie Hawtin - Richy Ahmed - Rødhåd - Sam Paganini - Seth Troxler - SHDW & Obscure Shape - Solomun - Sonja Moonear - Sven Väth - Tale Of Us - The Martinez Brothers - tINI - Vril live i mnogi drugi čija imena će biti uskoro objavljena.



