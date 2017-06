Uz svjetske mega zvijezde (John Newman, Icona Pop, Roger Sanchez, Redfoo Party Crew, Faithless DJ Set, Rudimental DJ set i Stereo MC's) bogata turistička ponuda: panoramske fotografije iz balona, party na brodu, večere s masterchefom, lampioni te mnošto sportova i atraktivnih sadržaja.

Ljeto nam se bliži, a s njime i sama pomisao na more, avanture, ljetne festivale i dobru zabavu. I ove godine mnogi festivali otvorili su svoje pozornice, no jedan definitivno s dodatnim ljetnim atrakcijama odskače u toj mnogobrojnoj ponudi. I dok se mnogi i vežu samo uz nastupe izvođača, Rise Up Poreč uz nastup svjetskih plesnih megazvijezda nudi ljetnu avanturu koju nećete zaboraviti.

Bogati line up zvijezda koje broje milijunske klikove na you tube-u i na samom su vrhu svjetskih top ljestvica zasigurno će privući mnogobrojne posjetitelje željne prave ljetne zabave. Organizatori ovim festivalom pripremaju prekrasnu glazbenu poslasticu, dvodnevni glazbeni festival sa zadivljujućom kulisom, vizurom starog grada koji će biti jedinstveni ljetni party spektakl koji se ne propušta. Prvog dana 9.6.2017 na Rise Up festivalu bogati line up predvodi John Newman, a uz njega nastupit će još Icona Pop, Roger Sanchez i Vindon Havin, dok će drugog dana na 10.6.2017. pozornicu stati Redfoo Party Crew, Faithless DJ Set, Rudimental DJ set i Stereo MC's.

I dok će Poreč u večernjim satima postati velika plesna pozornica mnogi se pitaju, a što po danu? Ono što Rise Up festival nudi po danu činit će vam se kao bajka svakog turista željnog prave ljetne zabave. Pa idemo redom, na vama je samo da odaberete, a za one pune energije i traženja novih ljetnih užitaka, koji ne žele gubiti ni trenutak, ostaje cijeli paket ove ljetne poslastice. Dok čekate na večernji party, kako vam zvuči opuštajuća vožnja balonom na vrući zrak iznad Poreča? Rise up festival nudi vam jedinstvenu priliku da nazdravite šampanjcem na 20m visine i uživate u prekrasnoj panorami ovog šarmantnog mediteranskog grada i okinete selfije za pamćenje.

A sada nešto za gurmane! Svi oni koji žele uživati u autohtonim istarskim delicijama na pomno odabranim lokacijama u Poreču, moći će kušati prave istarske specijalitete s masterchefom Denizom Zembom.Na vama je da odaberete volite li pitoreksni ambijent u centru grada ili pogled na more !

Zabava ne staje niti po danu! Subotnje popodne rezervirajte za vožnju brodom uz odličnu atmosferu, dobru glazbu i koktele. Ako niste tip osobe koja treba pauzu nakon ludog noćnog izlaska, ne smijete propustiti Rise Up Poreč Boat Party! Provedite dan na brodu i zapartijajte dok plovite na plavom Jadranu! Odlična glazba, sunce, kokteli, puno mladih ljudi i nevjerojatna atmosfera – zvuči dobro? Rezervirajte subotnje popodne 10. lipnja i pripremite se za najbolji vikend ikad!

Uz svo partijanje i zabavu nije se zaboravilio ni na one kojima je naša pomoć potrebna, pa je tako za vrijeme festival organizirano puštanje lampiona svaku večer festivala, točno u ponoć. Svaki lampion koštat će 10 kn / cca 1,5 EUR, a sva zarada dat će se onima kojima je to najpotrebnije u lokalnoj zajednici Poreča.

Za istarsku obalu kažu da svaka uvala skriva jednu plažu. U Poreču svaka laguna skriva nekoliko plaža, jednu ljepšu od druge. Jeste li se ikad sunčali na prekrasnoj, zelenoj travi dok tik do vas šumi plavo Jadransko more? To možete doživjeti samo na plažama Lagune Poreč te uživati i u jednom od sportova na vodi i natjecanjima na plaži u nogometu, tenisu, jedrenju, golfu, ronjenju, biciklizmu, atletici, šahu, odbojci na pijesku, streljaštvu. Dakle, uz ovakve primamljive sadržaje Rise Up festival bit će prava ljetna platforma zabave, koja uz atraktivne svjetske zvijezde donosi i bogatu turističku ponudu: simbiozu ljeta, muzike, adrenalina i gastronimskih užitaka-sve što vam treba za nezaboravnu ljetnu razglednicu!

Nagradna igra

Organizatori dijele 2x2 ulaznice za nastup Rise Up Festivala. Nagrađujemo najbrže! Sve što trebate napraviti je lajkati stranicu Showbuzza na Facebooku i u inbox poslati osobne podatke te naznačiti "Rise Up Festival". Vremena imate jako malo, dobitnike javljamo danas pa budite brzi!