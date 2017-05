I ove godine Istra u periodu od 9-10.6.2017. će postati najveća glazbena pozornica jer će grad Poreč u organizaciji Rise Up Music Festivala ugostiti brojne glazbene zvijezde.

Bogati line up koji predvode John Newman, Rudimental, Redfoo ex LMFAO, Stereo MC’S, Roger Sanchez na najatraktivnijem ljetnom festivalu u Hrvatskoj-RISE UP Poreč!!

I ove godine Istra u periodu od 9-10.6.2017. će postati najveća glazbena pozornica jer će grad Poreč u organizaciji Rise Up Music Festivala ugostiti brojne glazbene zvijezde kao što su: Roger Sanchez, Faithless DJ set by Sister Bliss, Icona Pop, Redfoo ex LMFAO, Stereo MC’S, a najnovija vijest je da će na ovom festivalu nastupiti i John Newman, engleska soul zvijezda i jedan od najtraženijih glazbenika današnjice te engleski drum&bass bend Rudimental.



Bogati line up zvijezda koje broje milijunske klikove na you tube-u i na samom su vrhu svjetskih top ljestvica zasigurno će privući mnogobrojne posjetitelje željne prave ljetne zabave. Organizatori ovim festivalom pripremaju prekrasnu glazbenu poslasticu, dvodnevni glazbeni festival sa zadivljujućom kulisom, vizurom starog grada koji će biti jedinstveni ljetni party spektakl koji se ne propušta. Prvog dana 9.6.2017 na Rise Up festivalu bogati line up predvodi John Newman, a uz njega nastupit će još Icona Pop, Roger Sanchez i Vindon Havin, dok će drugog dana na 10.6.2017. pozornicu stati Redfoo Party Crew, Faithless DJ Set, Rudimental DJ set i Stereo MC's.

Prvi dan 9.6.2017- John Newman, Icona Pop, Roger Sanchez i Vindon Havin

Jedan od najpopularnijih glazbenika današnjice, John Newman sa svakim novim uratkom ne silazi s top ljestvica. Moćni soul vokal Johna Newmana ostavio je potpis na pjesmama kao što su "Love Me Again", "Losing Sleep", "Out Of My Head", „Cheating", "Tiring Game", "Come and Get It", te najnovijem "Give Me Your Love" na kojem surađuje s Nileom Rogersom i Sigalom. Svi zajedno singlovi broje gotovo milijardu pregleda na YouTubeu, a u zadnjih dvije godine John Newman prodao je 1,3 milijuna ploča samo u Ujedinjenom Kraljevstvu. Jedan je od najpopularnijih glazbenika nove generacije koji je u jako kratkom roku od nježnog dječaka iz Sjevernog Yorkshirea postao izvođač svjetskih razmjera.

Za ljubitelje house ritmova tu je i poznati house majstor Roger Sanchez. Tijekom godina, u njegovim su se remixevima našli Alicia Keys, Michael Jackson, No Doubt, Madonna, Kylie Minogue, Daft Punk, Jamiroquai, Maroon 5, Garbage, Chic, Diana Ross i The Police, a radio je i na soundtracku filma Blade. Prva mjesta na Billboardovoj ljestvici, Grammy za najbolji remiks godine za singl Hella Good grupe No Doubt i titula Best house DJ na Ibizi samo su neke od prestižnih nagrada koje je osvojio.

Istoga dana natupiti će i Švedski duo Icona Pop koji je je postao planetarno popularan hitom „I Love It“ ft. Charli XCX koji je skupio više od 8 milijuna klikova, a njihovi pop,punk elektro i indie glazbeni spojevi rasplesati će mnoge koji će uživati u ovoj muzičkoj poslastici. Naše snage predstavljaju sve popularniji pop funk band Vindon Havin koji svojom rasplesanom energijom osvajaju hrvatske top ljestvice.

Drugi dan 10.6.2017 Redfoo Party Crew, Faithless DJ Set, Rudimental DJ set i Stereo MC's.

Ni drugoga dana energije i dobrih nastupa neće usfaliti jer će pozornicu zapaliti jedan od najluđih live izvođača današnjice. Stefan Kendal Gordy, bolje poznat pod nazivom Redfoo from LMFAO američki je pjevač, plesač, DJ i reper, široj publici poznat kao osnivač muzičkog dvojca LMFAO, poznat po velikom hitu "Party Rock Anthem" koji je sakupio rekordnih 1.282.465.020 klikova na Youtubeu. A da je sexy i da to zna pokazati će nam 10.lipnja u svom osebujnom modnom izričaju koji je postao i modna svjetska marka. Tko još nije bio na live nastupima Redfoo-a može očekivati ludu plesnu i izvođačku eksploziju koja će vas izuti iz cipela.

Uz njega istoga dana nastupit će pioniri dance scene i prvi britanskim hip-hop bendvlasnici plesnih klasika "Connected", "Step It Up", "Deep Down and Dirty" i "We Belong in This World Together" plesni miljenici hrvatske publike -Stereo MC’S .

Istoga dana nastupiti će autorica nekoliko najvažnijih pjesama elektronske glazbe, i glazbena snaga legendarne grupe Faithless, Sister Bliss slavna umjetnica iz Londona, koja je pisala je glazbu za glazbene himne poput "God is DJ", "Insomnia", "We Come 1", "Music Matters", "Salva Mea" uz pomoć kojih je Faithless ušao u povijest moderne glazbe kao jedan od najbitnijih bendova u povijesti elektronske glazbe s preko 15 milijuna prodanih albuma. Za ljubitelje pravih drum&bass ritmova tu je još edan od najpopularnijih d&b bendova današnjice Rudimental koji su dosegli platinastu prodaju albuma na raznim stranama svijeta.

Uz glazbene zvijezde festivala posjetitelji će moći uživati i u gastronomskom programu s regionalnim masterchefovima, te porečku panoramu promatrati s nebeskih visina – iz balona - ili pak sa mora sa brodova. Dok čekate na večernji party, kako vam zvuči opuštajuća vožnja balonom na vrući zrak iznad Poreča? Rise up festival nudi vam jedinstvenu priliku da nazdravite šampanjcem na 20m visine i uživate u prekrasnoj panorami ovog šarmantnog mediteranskog grada. Noćna rasvjeta grada samo će vam dodatno obogatiti ovo jedinstveno iskustvo,a profesionalni fotografi bit će zaduženi da uhvate ove prelijepe trenutke i omoguće vam da se kući vratite s prekrasnom uspomenom u foto ili video formatu. Osim toga biti ćete u mogućnosti i uživati u u autohtonim istarskim delicijama na pomno odabranim lokacijama u Poreču, kao što su Jama Baredine, Eufrazijeva bazilika, Villa Romana i mnoge druge. A subotnje popodne rezervirajte za vožnju brodom uz odličnu atmosferu, dobru glazbu i koktele.

Dakle Rise Up festival biti će prava ljetna plesna platforma na kojoj ćete moći poslušati glazbu koja živi u simbiozi s ljetom i morem i zaplesati na atraktivnoj lokaciji na plaži uz najveće dance i pop zvijezde današnjice, te uz primamljive dodatne sadržaje krenuti u ljeto sa zabavom koju nećete zaboraviti.

Ulaznice za ovaj glazbeni spektakl će se moći kupiti putem sustava Eventim.