Ana Rucner ponovno je oduševila pravom glazbenom poslasticom na dubrovačkom Srđu.

Ana Rucner oduševila je posjetitelje pravom glazbenom poslasticom na dubrovačkom Srđu. 500 posjetitelja pozdravilo je prvi dan ljeta i uživalo u romskoj glazbi. Dočekati prvi dan ljeta uz dvadesetak glazbenika te uživati u zvukovima, istovremeno sjetnim i strastvenim, jedinstven je doživljaj. Pozdrav ljetu, na prekrasnoj pozornici u prirodi amfiteatra Excelsa Nekretnine na dubrovačkom Srđu, okupio je nekoliko stotina posjetitelja. Već šesti put u sklopu svog autorskog festivala Ana u Gradu, naša vrsna violončelistica Ana Rucner poklonila je gradu Dubrovniku prvog dana ljeta u pet sati ujutro svoj koncert, koji je ovog puta bio potpuno drukčiji od svih dosadašnjih. Osim što je obilježila petnaestu obljetnicu svog umjetničkog rada, predstavila je i novi glazbeni pravac, u posljednje vrijeme svoju nepresušnu inspiraciju.

Vokalni ansambl, bend Mario Rucner, violist, i pjevač , tenorkao dragi gosti svojim su glazbenim i vokalnim vještinama dodatno obogatili ovo jedinstveno događanje. Ana svake godine dio sredstava daruje u plemenite svrhe, a ove godine odabrala je mladu glazbenicu Karmen Maškarić, kojoj će pokloniti gudalo te joj poželjela mnogo uspjeha na glazbenoj akademiji i u karijeri. Događanje su podržali i župan Dubrovačko-neretvanske županije g. Nikola Dobroslavić gradonačelnik Dubrovnika g. Mato Franković, kao i TZ Dubrovačko-neretvanske županije i TZ Grada Dubrovnika.

samo su neke od tradicionalnih pjesama koje malo koga mogu ostaviti ravnodušnim, osobito kad ih dodatno glazbeno oboje sjajni trubači, gudači i bend Filipa Gjuda, uz nježne zvukove čela i vokalne bravure Arija (bivše Ladarice). Romska glazba otkriva bogatu paletu emocija, a glazbenici su vjerno dočarali tugu, bol, strast i veselje, koja publiku zasigurno nije ostavila ravnodušnom. Rumunjska tradicionalna pjesma "Ko lijepi san & čardaš", koju je Ana odsvirala u duetu s bratom, violistom, sjajno se uklopila u ovaj raznovrstan repertoar, a čelistica je na Srđu, osim sviranja, pokazala i vokalne kvalitete te s kolegom Ivanom Jelićem otpjevala romantičnu pjesmu "To je bila ljubav" i dobila veliki pljesak. Gradonačelnik Dubrovnika g.također je prisustvovao koncertu na Srđu te je izrazio zadovoljstvo što Ana Rucner svojim nastupima kontinuirano pridonosi kulturnoj i turističkoj ponudi Dubrovnika. "Ana je nebrojeno puta promovirala ljepote Hrvatske i Dubrovnika u svijetu, a njezini koncerti iz godine u godinu privlače sve više posjetitelja i tako potvrđuju njezin status sjajne glazbenice", dodao je gradonačelnik."Teško mi je opisati emocije koje me preplavljuju dok sviram na Srđu i osjećam nježne zrake prvog ljetnog sunca. Buđenje novog dana donosi nove izazove i prilike, a glazba je moj život i veseli me što ju mogu podijeliti s Dubrovčanima. Svake godine, svirajući na Srđu, okružena dragim ljudima, osjećam neizmjernu zahvalnost što mogu nastupati uz prvo ljetno sunce i obilježiti Svjetski dan glazbe. Vjerujem da se ovogodišnji repertoar svidio publici i da će ovaj koncert ostati tradicionalan u ovom prekrasnom Gradu", osvrnula se na nastup Ana Rucner i poželjela svima ugodno ljeto.