Stariji brat Ane Rucner, Mario Rucner, vratio se na scenu duetom s Ivanom Banfić. Koliko mu je sestra pomogla u karijeri i može li živjeti od vlastite glazbe Mario otkriva za Dnevnik.hr.

Vilončelisticu Anu Rucner znate svi, no i njezin brat sve više izlazi iz zone anonimnosti. 38-godišnji Mario Rucner već dugi niz godina uspješno plovi glazbenim vodama. Javnost je ponovno zaintrigirao nedavno kada je svjetlo dana ugledao njegov duet s Ivanom Banfić. Kako je bilo surađivati s Ivanom, savjetuje li ga mlađa sestra Ana i kojem se to skorašnjem događaju neizmjerno veseli Mario je otkrio za Dnevnik.hr. "Reakcije na pjesmu 300 km/h su jako dobre za sada. Sve je još novo i friško", kaže nam Mario koji je za snimanje spota na dva kotača provozao i našu poznatu pjevačicu Ivanu Banfić.

"Ivana je moja draga prijateljica. Nije je bilo teško nagovoriti da sjedne sa mnom na motor. Samo sam jedanput pitao", govori Rucner kojem polazi za rukom nešto naizgled nemoguće. Od najranijeg djetinjstva Mario pokazuje iznimnu strast prema motociklima, a svoju ljubav prema glazbi i motociklima odlučio je objediniti pa je tako postao kreator jedinstvenog stila na svijetu - sviranja viole na motociklu za vrijeme vožnje.

"Otkad znam za sebe i sviram i vozim. Jednostavno sam se odlučio dobro zabavljati s tim što radim", ističe Rucner kojeg u vratolomijama podržavaju i najbliži članovi obitelji. "Bližnji me nikada nisu odgovarali jer i oni to svi jako vole. I moj otac voli motore tako da nikada nije bilo problema s time, ali da su se brinuli, to jesu", ističe Mario koji je tijekom života zaradio i više od desetak lomova.

Unatoč svojoj svestranosti u javnosti je i dalje često predstavljen kao brat Ane Rucner. Smeta li mu što živi u sjeni svoje uspješne sestre? "To više nije toliko često, ali naravno da mi ne smeta, sestra mi je, ali smatram da bi karijeru ostvario i bez nje. Ipak, ovako je ljepše jer je obiteljska priča uvijek simpatičnija", ističe Mario.

Sestra mu, kaže, ne dijeli savjete jer se bave različitom vrstom glazbe. "No ipak ako ima nešto pametno za reći naravno da je volim poslušati", govori Rucner. S obzirom na to da se bavi specifičnom vrstom glazbe zanimalo nas je i može li živjeti isključivo od prihoda koje dobije od glazbe. "Može se od toga živjeti, samo ovisi o tome koliko je ljudima potrebno za život i što od života očekuju", kaže.

Osim glazbom pažnju privlači i svojim osebujnim stilom koji njeguje već više od dva desetljeća. "Moja frizura nema veze s nekom vjerom niti sa ičime, to se jednostavno tako dogodilo još 1996. i tako će i ostati", govori Mario.

Tradicija se održava i kad su u pitanju koncerti na Srđu. Naime, već šestu godinu za redom Ana Rucner uz posjetitelje dočekuje prvo ljetno sunce i obilježava Svjetski dan glazbe koncertom u Dubrovniku koji će se i ove godine održati 21. lipnja i to u u 5 sati ujutro. A jedna od posebnosti ovogodišnjeg koncerta je ta što će se Ani na pozornici pridružiti i brat Mario.

"Jako mi je drago zbog toga. Radi se o Aninom projektu "Ana u gradu" koji se održava već šestu godinu u Duborvniku. To je jedan interesantan projekt se svira se već u ranu zoru. Ana to jako dobro osmisli i čast mi je što me pozvala da budem njezin gost", zaključuje Mario koji se nakon ljeta baca na nove projekte. U pripremi su već i neke nove suradnje o kojima još ne želi govoriti, no prema najavama čini se da će biti itekako zanimljive. Više pogledajte u videu Dnevnik.hr-a