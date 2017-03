I ove nedjelje u showu ''Tvoje lice zvuči poznato'' očekuju nas nove i nevjerojatne transformacije koje će gledatelje ostaviti bez daha.

Ove nedjelje očekuju nas nove, nevjerojatne transformacije koje će zasigurno ostaviti gledatelje bez teksta. Jedna od njih je i transformacija Nives Celzijus u britanski glazbeni sastav Prodigy. U ritmu elektro psihodeličnog punka s pjesmom ''Firestarter'' Nives će se pokazati u jednom sasvim drugom svjetlu, a hoće li joj ova transformacija „leći“, tek ćemo doznati. „Izvode jednu vrstu muzike koja u meni izaziva histeriju. Moram se potruditi biti što odvratnija!“, priznala je Nives te otkrila kako se priprema za svoju novu ulogu: „Plašim djecu po kući s njegovim izrazom lica. Vidim nekako da mi ide i da mi je ušlo u podsvijest.“

U muške cipele uskočit će i Ivana Mišerić koja će se transformirati u frontmana grupe Maroon 5, Adama Levina. „Zgodan muškarac što je pozitivno, samo što je dosta zahtjevan vokalno“, kazala je Ivana priznavši da će joj biti najveći problem obuzdati se na sceni. „Ja sam malo previše srčana za njega“, dodala je Ivana, a pjevat će njihovu pjesmu ''Sugar''.

Nakon što je uspješno utjelovila Chubbyja Chekera u prvoj epizodi, u drugoj Miu Anočić Valentić očekuje još jedna muška transformacija – ovoga puta postaje Dražen Zečić. „Mislim da sam spremna za Zečića!“, poručila je Mia te otkrila kako će joj gluma ponajviše pomoći u izvedbi pjesme ''Pokidat ću lance sve''. „Kod Zečića ću se uhvatiti za njegove geste, facijalne ekspresije koje on proživljava, dobro se vide“, otkrila je.

Svojom fantastičnom interpretacijom Indire vinuo se na visoko drugo mjesto u prošlotjednoj epizodi showa, a sada će zaroniti u dubine sevdah rocka. ''Tako ti je mala moja'' zapjevat će Dalibor Petko koji će utjeloviti Željka Bebeka iz Bijelog dugmeta. „Uvijek mi je problem kad dobijem nekoga koga poznajem. Željko Bebek, njega poznajem. Ne znam zbog čega mi gljiva to radi. To kakav on ima glas s toliko godina i kako izgleda, kapa dolje!“, komentirao je Dalibor.

Ove nedjelje vidjet ćemo još i transformacije Maria Rotha u Don Omara, Bojana Jambrošića u Jelenu Rozgu, Daniela Bilića u Denis&Denis, a vidjet ćemo i Anu Gruicu kao Raya Charlesa.