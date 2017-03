Nives Celzijus probila je led u prvoj epizodi showa "Tvoje lice zvuči poznato", i to utjelovivši muškarca. Postala je za potrebe showa Baha Men, a otpjevala je singl "Who Let The Dog Out". Za Dnevnik.hr priznala je da je bilo zanimljivo biti suprotan spol.

"Nekako kad počneš dobivati te prve naznake muškarca, počneš se automatski tako i ponašati, odmah sam promijenila hod, pokret, pogled. Tek po glasu bi me se moglo prepoznati, a samo pravi znalci bi me skužili po očima", kaže Nives. Podjednako seksi bi, kaže, bila i kao muškarac. "Mislim da imam potencijala biti seksi muškarac. Zapravo, sve dok mi nisu stavili one neprivlačne zube bila sam si jako zgodan muškarac. Ok, falila mi je koja pločica na torzu, ali sve u svemu, nije loše", zadovoljno će Celzijus.

Gljiva je zaista nije mazila, prvo pa muško, k tome još i reper. Prvotno je, priznaje, bila ljubomorna na Anu Gruicu i Ivanu Mišerić, koje su dobile Madonnu i Jennifer Lopez. "Poslije sam skužila da je Baha Men totalno fora za izvedbu, vesela je pjesma i tjera na dobru zabavu. Imala sam veliku tremu jer sam bila prva, ali vjerujem da će iz emisije u emisiju trema nestajati i da ću biti puno bolja", zaključuje Nives.