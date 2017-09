Nakon smrti voljenog sina, iz ponora ga je izvukla njegova voljela supruga Mirjana. Vjerna suradnica, partnerica i ljubav njegovog života. Ljubiša Samardžić i njegova Mirjana voljeli su se preko 50 godina.

Ljubiša Samardžić preminuo je jučer u 81. godini u Beogradu, poslije duge i teške bolesti. Tijekom života ostvario je impresivnu karijeru, a doživio je i veliku tragediju. Nakon smrti voljenog sina, iz ponora ga je izvukla njegova voljela supruga Mirjana. Vjerna suradnica, partnerica i ljubav njegovog života. Mirjana i Ljubiša voljeli su se preko 50 godina, a ljubav nikad nije prestala.

Godišnjicu braka slavili su 05. kolovoza, a Ljubiša je jednom prilikom u razgovoru za Blic objasnio zašto i kako. "Pa, zar ljubav nije neophodna za trajanje? I trajat će". Mirjana je dodala kako je bila jako mlada kad je muža upoznala. "Bila sam jako mlada kad sam ga upoznala. U kasnijim godinama čovjek puno teže ostvari neku vezu, jer razum nadvlada emocije. Naša ljubav rezultat je moje mladosti i neiskustva. Bio je 'udaren', skroz 'udaren'", objasnila je Mirjana.

I nije se, kazao je tada, nikad opametio. "On mašta o stvarima koje su nerealne. Želi snimiti jedno kapitalno filmsko djelo, a to podrazumijeva ogromnu materijalnu podlogu i nadljudski napor. Ja, naravno, ne sumnjam u njegov kreativni rad, ali točka oko koje se spotičemo jest taj prokleti novac, bez kojeg ništa ne može", pričala je svojedobno Mirjana o svom Ljubiši.

A on joj je odgovarao u svom stilu: "Miki, meni snovi produžuju život. Ne znam kome se obratiti, a plan mi je snimiti film po najljepšem romanu Ive Andrića - "Travnička kronika". Omiljeni Samardžić planirao je to odraditi, no njegova se želja nikad nije ostvarila. Ljubav koju je dijelio s Mirjanom bila je stvarno posebna, neraskidiva i jaka. Bili su zajedno i u najtežim životnim situacijama, ali i onim lijepim. Ljeta su zajedno obožavali provoditi u Dubrovniku, gdje ga se na Stradunu moglo vidjeti s prepoznatljivim bijelim šeširom i suprugom Mirjanom pod rukom.