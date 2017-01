Da dodjela Zlatnih globusa bude zanimljiva pobrinuli su se Ryan Reynolds i Andrew Garfield. Slavni glumci tijekom večeri sjedili su zajedno za stolom, a nakon što Ryanu Reynoldsu izmakao globus za dlaku utjehu mu je odlučio pružiti glumac iz Spidermana. I to potpuno neočekivano!

Iako je zvijezda Ryan sjedio pored supruge Blake Lively, to mu nije smetalo da se prepusti strastima s Andrewom. Riječ je naravno o dobroj šali s kojom su dečki do suza nasmijali okupljene, ali i one koji su njihov blizak susret vidjeli na malim ekranima.

Poljubac se dogodio točno u trenutku dok je Ryan Gosling hodao prema pozornici kako bi preuzeo svoju nagradu, a s obzirom da su dečki sjedili za prvim stolom do pozornice njihov poljubac nije bilo moguće ne zamijetiti.

Video možete pogledati OVDJE. Naravno nije dugo trebalo da se korisnici društvenih mreža počnu zezati na račun poljupca koji je sve jako dobro zabavio. Definitivno jedan od trenutaka po kojima ćemo pamtiti ovogodišnje Zlatne globuse.