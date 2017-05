Roger Moore koji se proslavio filmovima o James Bondu preminuo je u utorak u 90. godini, a brojni obožavatelji su mu putem društvenih mreža odali počast. Poznati scenarist je to učinio nevjerojatnom pričom.

Nakon smrti Rogera Moorea, jednog od najomiljenijih glumaca koji su utjelovili Jamesa Bonda, njegov vjerni obožavatelj odlučio je podijeliti nevjerojatnu priču o susretu s Mooreom kojega je upoznao početkom 80-tih godina još kao sedmogodišnjak.

Marc Haynes, televizijski i radijski scenarist, bio je s djedom u zračnoj luci kada je ugledao Rogera Moorea. U svojoj objavi ja napisao: "Imao sam sedam godina kada sam 1983. godine sa djedom bio u zračnoj luci u Nici. Rogera Moorea ugledao sam u čekaonici za odlaske dok je čitao novine. Rekao sam djedu da sam upravo ugledao Jamesa Bonda i zamolio ga da odemo do njega da ga zamolim za autogram.

Moj djed nije imao pojma tko su James Bond ili Roger Moore, te je pristao na moju ideju, a kada smo stigli do Rogera Moorea rekao je: "Moj unuk kaže da ste jako poznati. Možete li se potpisati?"

Bio je vrlo šarmantan, možete samo zamisliti. Pitao me kako se zovem i potpisao poleđinu moje zrakoplovne karte, ljubaznu poruku s najljepšim željama. Bio sam u ekstazi, ali dok smo se vraćali na svoja mjesta, pogledao sam što je napisao. Teško je to bilo dešifrirati, ali sigurno nije pisalo James Bond. Pogledao je i moj djed, te pročitao Roger Moore. Rekao sam mu da nemam pojma tko je to, bio sam sav pokisao. Rekao sam djedu da je krivo potpisao te da je napisao neko drugo ime. Moj djed se vratio do Rogera Moorea sa potpisanom kartom.

Sjećam se da sam ostao sjediti i čuo djeda kako mu govori: "Unuk mi kaže da ste napisali pogrešno ime. On kaže da se vi zovete James Bond". Roger Moore se namrštio kada je shvatio i rukom me pozvao da dođem do njega. Kada sam mu se približio, nagnuo se prema meni, pogledao u jednu, pa u drugu stranu, podigao obrvu i prigušenim glasom rekao: "Moram sam se potpisati kao Roger Moore jer inače bi Blofeld (poznati zlikovac iz Bondovih filmova) mogao saznati da sam ovdje". Zamolio me da nikome ne govorim da sam upravo vidio Jamesa Bonda i zahvalio mi se što čuvam njegovu tajnu. Vratili smo se na naša mjesta, a ja sam bio totalno uzbuđen. Djed me pitao je li se potpisao pravim imenom. Nije, odgovorio sam, krivo sam shvatio. Imao sam posla s Jamesom Bondom.

Mnogo godina kasnije, radio sam kao scenarist na snimanju za UNICEF, a Roger je sudjelovao kao ambasador. Bio je divan i dok su ga snimatelji pripremali za snimanje, u prolazu sam mu ispričao priču o susretu u zračnoj luci. Bilo mu je drago čuti priču, nasmiješio se, rekao da se ne sjeća, ali da mu je drago što sam toga dana upoznao Jamesa Bonda.

I onda je učinio nešto briljantno. Nakon snimanja, prolazio je pokraj mene u hodniku, napuštajući zgradu. Kada mi se približio, zastao je, pogledao u obje strane, podigao obrvu i prigušenim glasom rekao: Naravno da se sjećam našeg sureta u Nici, ali nisam mogao ništa reći, zbog snimatelja, nikad ne znaš radi li neki od njih za Blofelda."