Tužna vijest objavljena je na službenom Twitter profilu Rogera Moorea.

Roger Moore koji se proslavio filmovima o James Bondu preminuo je u 90. godini. Tužna vijest objavljena je na njegovom službenom Twitter profilu. "Tužna srca moramo s vama podijeliti užasnu vijest da je naš otac, Sir Roger Moore, preminuo jutros. Svi smo u šoku", stoji u objavi.

Sir Roger Moore, preminuo je u Švicarskoj nakon kratke i teške borbe s karcinomom. Najpoznatijeg tajnog agenta Jamesa Bonda utjelovio je u čak sedam filmova.



With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg