Papa Franjo i prva dama Melania Trump šalili su se u vezi s prehrambenim navikama američkog predsjednika Donalda Trumpa u Vatikanu, prema video snimci objavljenoj u srijedu.

Melania i Donald Trump u u utorak sletjeli u Rim u sklopu svoje inozemne turneje. Papa Franjo i prva dama šalili su se u vezi s prehrambenim navikama američkog predsjednika Donalda Trumpa u Vatikanu, prema video snimci objavljenoj u srijedu.

"Čime ga hranite?", upitao je papa Franjo Melaniju na španjolskom jeziku preko prevoditelja, dok se rukovao s njom nakon privatne audijencije s Trumpom.Prva dama je odgovorila "pizzom" na što se Papa nasmijao.

Podsjetimo, Melania je prilikom slijetanja u Izrael grubo odgurnula supruga što je dalo naslutiti da im u braku u posljednje vrijeme ne cvjetaju ruže. Sličnu stvar je napravila i prilikom dolaska u Italiju kad je Donalda odbila primiti za ruku.

Snimke su preplavile društvene mreže, a na Twitteru su se pojavile i brojne šale na njihov račun. (Hina/K.B.)

Did Melania Trump avoid holding hands with her husband for second day in a row?

Poor #MELANIATRUMP . I would not want to take his hand either. Not a happy marriage, I suspect. #trump https://t.co/aGPky79Ull