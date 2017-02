Sjajna glumica Nicole Kidman sve je do suza nasmijala nakon što ju je kamera uhvatila kako čudno plješće na dodjeli Oscara. Iako se pojavila u elegantnoj kreaciji njezino pljeskanje bilo je sve samo ne damski.

Simpatičan trenutak nije promakao korisnicima društvenih mreža koji su odmah postali nemilosrdni prema glumici.

"Ako si sretan i ako plješćeš, ne radi to kao Nicole Kidman", "Kao da plješće stopalima", "Jeste li vidjeli Nicole Kidman? Plješće kao tuljan", samo su neki od komentara koji su osvanuli na Twitteru. Dodjela Oscara tako će, čini se, osim po nevjerojatnom gafu na tijekom dodjele biti upamćena i po urnebesnoj Nicole.

Meanwhile #NicoleKidman is using Oscar Pistorius's legs to clap. pic.twitter.com/fa1MVjT8lJ

If you happy and you know it clap your hands ,if your not Just do a #NicoleKidman #Fakehandclap lol