Ovogodišnja dodjela Oscara upisala se u povijest zbog gafa koji se dogodio tijekom proglašenja najboljeg filma. Warren Beatty pobjednikom je proglasio film "La la land" iako je zlatni kipić zapravo osvojio "Moonlight".

Ovaj neviđeni skandal napravio je pravu buru na društvenim mrežama, a mnogi nisu krili razočaranje pogreškom koji je obilježio najglamurozniju noć u Hollywoodu. Mnogi su ga već prozvali i najvećim gafom u povijesti filmskih nagrada."Bit će još i gori ako se ispostavi da je La la land doista osvojio Oscar", napisao je jedan korisnik Twittera.

#oscar gaffe would be worse if La La Land had won the best picture over Moonlight for real — LavenderBallon (@LavenderBallon) February 27, 2017

No bilo je i onih koji smatraju da je ovaj gaf zapravo pomno smišljena strategija."I Oscar ide Oscaru za lažni gaf tijekom proglašenja najboljeg filma jer su napravili sve da Oscar postane viralan", smatra jedan tviteraš.

and the Oscar goes to...



The #Oscars for that fake Goof Up for #BestPicture cause youd do anything to get The Oscars trending online. pic.twitter.com/f1k0equj7d — Super Beaner (@SuperBeaner) February 27, 2017



live footage of me carrying the oscar from la la land to moonlight pic.twitter.com/CQndAdXENd — ASYA (@communistbabe) February 27, 2017

Neki su se odmah prisjetili istog gafa koji se dogodio na izboru za Miss Universe 2015. godine kada je voditelj zabunom pobjednicom proglasio krivu misicu.

The worst ever goof up after miss universe Pageant # Oscars #lalaland #Moonlight

One Oscar for goof up — Sameera Gawandi (@sameeratweeter) February 27, 2017



Neki su pak povukli paralelu s američkim predsjedničkim izborima. "Da se barem takav gaf dogodio tijekom izborne noći", glasi jedan od tvitova. Bilo slučajno ili namjerno jedno je sigurno - zbog ovoga će se o Oscarima još dugo pričati.

Entire world is wishing someone had done this #Oscar Moonlight goof up during US Presidential elections! #LALALAND — Jatin Panchhi (@JatinJP) February 27, 2017



#WarrenBeatty holds the wrong envelope thus he read out wrong as well it was an unexpected goof up it happens #Oscar pic.twitter.com/niNYijslNu — Ayyappa kumar (@Ayyappakumar10) February 27, 2017

Me: OMG Oscar goof up! #Moonlight won

Cynic Son : Scripted

Me: Why?

Cynic Son : So that it trends on social media

Me: Naive

Son : Smart. — Ritu Lalit (@Phoenixr2) February 27, 2017