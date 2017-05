Nakon gotovo tri desetljeća Oliver Dragojević dao je veliki intervju za srpske medije u kojem je progovorio o životu, politici, obitelji...

Jedan od najvećih pjevača na našim prostorima Oliver Dragojević već 30-ak godina nije bio u Srbiji. Iako su estradnim menadžerima nudili iznose i od 50 000 eura da dovedu Olivera preko granice on ih je sve odbijao. Odbijao je i intervjue za tamošnje medije sve do sada. U svojoj velikoj ispovijesti za srpski tjednik Nedeljnik Oliver je progovorio o životu, politici, a otkrio je i do sada nepoznatu anegdotu o tome kako je dobio ime.

Govoreći o politici Oliver je istaknuo da ga to uopće ne zanima jer politiku smatra prljavim poslom.

"Nikada me nije zanimala politika jer to je pokvaren posao i moraš biti tamo ili ovamo. Mene su svake godine zvali kad su birali vladu - zovu me zbog politike iako dobro znaju da me ne treba zvati jer to ne volim", naglasio je Oliver. Dodao je i da bi se politički angažirao samo u jednom slučaju. "Jedino ako bi ekološka katastrofa prijetila moru", iskren je pjevač.

Osim o politici, progovorio je Oliver i o nekim do sada nepoznatim detaljima iz privatnog života. Naime, neki smatraju da je Oliver dobio ime po poznatom književnom junaku Oliveru Twistu, a pjevač je konačno otkrio pozadinu svog imena.

"Moja mama je poznavala ljude koji su se bavili čitanjem i pisanjem, pa ih je pitala za savjet.Za pokojnog brata savjetovali su joj da se zove Aljoša. Rekli su - neka se zove Aljoša i to je za Istok i ako ostanu Rusi, a u slučaju da dođe do sr..., daj drugome sinu zapadno ime, pa sam ja dobio - Oliver. Tako smo imenovani u doba Hladnog rata", ispričao je Oliver za srpski Nedeljnik.