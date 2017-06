Dramatična potjera dogodila se neki dan na autocesti i preselila na varaždinski sportski aerodrom. Nakon dojave da motor, na kojemu se nalaze Mario Rucner i pjevačica Ivana Banfić, juri autocestom brzinom od 300 km/h, u pomoć su pozvane specijalne policijske postrojbe.

Dramatična potjera dogodila se neki dan na autocesti kad su specijalne policijske postrojbe lovile Marija Rucnera i Ivanu Banfić. Jurnjava je krenula prema sportskom aerodromu u Varaždinu, gdje su se održavale nelegalne motoutrke. Same trke već su ranije bile prijavljene policiji koja je ovoga puta krenula u lov na sudionike, a u pomoć specijalnim jedinicima došla je i podrška iz zraka. Avion je vozio nitko drugi do Dean Ciglarić - ratni pilot, bivši zapovjednik, instruktor na MiG-u i jedan od osnivača Hrvatske ratne eskadrile. Uz njega je bio i Darko Vargek. Kada su policijske snage banule na nelegalno trkalište, nastala je opća pomutnja. Neki od trkača uhvaćeni su na licu mjesta, no Mario Rucner i Ivana Banfić uspjeli su pobjeći u nepoznatom smjeru. Kako se doznaje od uhvaćenih sudionika trka, Banfićka je, nakon što se posvađala s partnerom, izišla iz auta i stopirala te tako naletila na Marija Rucnera, poznatog violista i zaljubljenika u motore.

Kako je priča tekla dalje, a i dramatičan lov, pogledajte u novom spotu Marija Rucnera i Ivane Banfić "300 na sat", za koji su tekst i glazbu napisali Sven Gleđa i Antonija Šola, mix Branimir Mihaljević, a spot je režirao Mario Rucner. Uz specijalne postojbe i Deana Ciglarića u spotu se pojavljuje i Dejan Špoljar - najpoznatiji hrvatski stunter, koji je bio zadužen za vratolomije, atraktivne plesačice te ekipa Moto Freak, koja inače sudjeluje na utrkama ubrzanja za prvenstvo Hrvatske. Za svoj novi video uradak Mario Rucner zahvalio je svima koji su sudjelovali te izjavio: "Uvijek su me privlačile brzine i novi izazovi i skoro me ništa ne može iznenaditi, ali bilo je posebno iskustvo kada je meni i Ivani na brzini od cca 200 km/h krilo aviona bilo pola metra iznad glave. Zaista neopisiv osjećaj! Pritom bih želio pohvaliti svoju dragu prijateljicu Ivanu Banfić koja je više nego hrabro podnijela sve te scene i razne situacije u kojima život visi o koncu".



Ivani Banfić, kojoj je ovo bilo prvi puta da tolikom brzinom s avionom iznad glave juri na motoru, zasigurno nije bilo lako, no hrabro je podnijela vratolomije te poručila publici: "Bilo je ludo i nezaboravno snimati ovakav spot. Puno adrenalina, žestoki motori. Sve baš onako kako ja volim. Na motoru se nisam dosta dugo vozila, tako da sam baš uživala u adrenalinu. Mario je vrhunski vozač pa nisam imala brige, mogla sam se prepustiti i vjerovati da će sve biti dobro. U jednom trenutku dok smo jurili 300 na sat, pogledala sam u stranu i vidjela krilo aviona metar od naših glava. Wauu, pomislih - ovo je bilo za dlaku".