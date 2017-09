"Čista ljubav" kreće večaras, a dotad provjerite što nam je otkrila Nives, jedna od zvijezda ove dramske serije.

Nives Celzijus jedna je od zvijezda nove serije Nove TV koja večeras kreće na malim ekranima. "Čista ljubav" kreće večeras, a dotad provjerite što nam je otkrila Nives, jedna od zvijezda ove dramske serije. U seriji je utjelovila Snježanu zvanu "Sneki". "Ona je samosvjesna žena, pomalo umišljena i arogantna. Ima bahati stav prema ljudima što mi je dosta teško jer se ulovim u trenucima u kojima pomsilim kako može biti tako gruba prema tim dragim ljudima. Bude mi nekad teško izgovarati te neke stvari, ali tješi me što je u dubini duše Snježana vrlo emotivna. Njena hladnoća je neka maska. Na neki način je puna ljubavi za svog muškarca Ranka, koji je nekako malo zavrludao. To je jedna ženska priča", priča Celzijus.

Ranka je utjelovio Momčilo Otašević, za kojeg Nives ima samo riječi hvale. "Jako je interesantan kao partner, puno toga daje, ima neku zaista pravu i kvalitetnu emociju. Čak i kad mislim da će mi nešto biti teško, on to nekako izvuče iz mene". Snježana je preljubnica, našla se u ulozi druge žene pa nas je zanimalo što Nives zaista misli o takvim situacijama. "Što možemo kao žene misliti o preljubima? Ne mislim ništa, to je dio života, jednostavno ako se dogodi, onda vjerojatno sve to prije, cijela ljubav i veza nema smisla. Nekad je preljub samo dobar znak da treba krenuti dalje".

Da joj to netko napravi, Celzijus kaže da se i ne bi osvećivala. "Nisam neki osvetoljubiv tip. Nemam te neke maozohističke, a ni sadističke sklonosti. Ne volim mučiti ni sebe ni druge. Da se tako nešto dogodi, okrenula bih se na drugu stranu, krenula tražiti nešto ljepše na toj drugoj strani".

Nakon bračnog kraja, s Dinom Drpićem ostala je u dobrim odnosima te se zajedno brinu za njihovo dvoje djece. Posvetila se Nives poslu pa nam kaže kako na ljubavnom planu zasad nema ništa. "Na ljubavnom planu nema ništa, imam bogat ljubavni život ovdje na setu, tako da nema potrebe", zaključila je. Što nam je još otkrila, pogledajte u videointervjuu koji je Nives dala za Showbuzz.